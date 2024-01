Sabesp apoia Recreio nas Férias e traz a importância do saneamento para a sustentabilidade

Motivada a formar cidadãos atuantes nos ciclos da água e esgoto e mostrar sua importância para a sustentabilidade, a Sabesp apoia e participa da iniciativa Recreio nas Férias, promovida pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. As ações serão realizadas até 24 de janeiro para alunos de 8 a 12 anos da rede municipal de ensino, em três locais da cidade: Parque Ecológico do Tietê, Centro Tecnológico de Hidráulica (CTH-USP) e Projeto Pomar.

As atividades organizadas pela Sabesp serão conduzidas por biólogos, engenheiros e técnicos da Companhia, seguindo a metodologia Educom. A ideia é, com o uso de comunicação e mídias, tornar crianças multiplicadores das informações. Os alunos terão a oportunidade de plantar mudas utilizando fertilizante proveniente do tratamento de esgoto (o Sabesfértil, produzido em Botucatu a partir do reaproveitamento do lodo gerado no processo), criar um viveiro em garrafa pet e participar de vivência às margens dos rios Pinheiros e Tietê. Também poderão entender como é feito o tratamento de água por meio de uma miniestação recriada dentro de um aquário.

“É fundamental que a pauta do saneamento esteja nas escolas nesse formato de vivência, com elementos de comunicação que estimulem o aluno a multiplicar o conhecimento adquirido. Aprender entendendo o contexto gera pertencimento”, explica o engenheiro da Sabesp Alisson G. Moraes, um dos instrutores dentro das iniciativas.

A Sabesp também vai promover brincadeiras com jogos analógicos, experimentos em grandes escalas, palestras e a visitação ao Museu do Tietê e à Casa Sustentável, com o objetivo de incentivar os alunos a replicar essa experiência em seu círculo de convivência, com a família e amigos.

“As atividades promovidas pela Sabesp, em apoio ao Recreio nas Férias, vão ao encontro das práticas ESG da Companhia, que atua o ano inteiro com ações voltadas para a sensibilização sanitária ambiental, com visitações de estudantes a suas instalações, para conscientizar e fomentar multiplicadores sobre os ciclos da água e esgoto”, afirma Virgínia Ribeiro, superintendente de Sustentabilidade e Governança Corporativa da Sabesp.

A participação dos estudantes nas ações da Sabesp durante o “Recreio nas Férias” é coordenada pela Secretaria Municipal de Educação.

SERVIÇO:

Projeto Pomar

Datas: 11 e 23 de janeiro

Horário: das 14h às 15h30

Atividades: Plantio de Vegetação com fertilizante produzido através do tratamento de esgoto (Sabesfértil), Games Analógicos e Vivência no rio Pinheiros.

Centro Tecnológico de Hidráulica (CTH-USP)

Datas: 12 e 15 de janeiro

Horário: das 14h às 15h30

Atividades: Experiência em uma mini Estação de Tratamento de Água e Modelagem de Represa em Alta Escala (Simulação de desastre natural de encostas para exemplificar os problemas de moradias irregulares).

Parque Ecológico do Tietê

Datas: 22 e 24 de janeiro

Horário: das 14h às 15h30

Atividades: Visita ao Museu do Tietê e a Casa Sustentável.