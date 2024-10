Sabesp anuncia sua nova diretoria

A Sabesp, maior empresa de saneamento do Brasil, anunciou nesta terça-feira (1º) a nova configuração de sua diretoria. Liderada pelo novo diretor-presidente Carlos Piani, a mudança tem como objetivo fortalecer a capacidade da empresa para alcançar a universalização do saneamento em todos os municípios atendidos e a qualidade dos serviços prestados aos clientes, com resultados consistentes, inovação, controle rigoroso de custos, ética e transparência.

Dentro da nova configuração, comunicada em reunião com o corpo técnico da empresa, Samanta Souza ocupa a nova Diretoria de Relações Institucionais, sendo responsável pela articulação com stakeholders, comunicação, governança corporativa e sustentabilidade e Rafael Strauch assume a Diretoria de Projetos e Novos Negócios, com a missão de liderar o planejamento estratégico e buscar oportunidades de crescimento.

Débora Longo lidera a Diretoria de Operação & Manutenção, área responsável pelos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto. Na Diretoria de Engenharia, Roberval Tavares será responsável pelas grandes obras estruturantes rumo à universalização.

Daniel Szlak comanda a Diretoria de Finanças, com o papel de assegurar a saúde financeira da companhia, de relacionamento com investidores e jurídico. Gustavo Fehlberg foi designado para a Diretoria de Serviços Corporativos, responsável pelos processos de suprimentos, pelo centro de serviços compartilhados e gestão de patrimônio, e Josué Bressane lidera a Diretoria de Gente & Gestão, com foco na gestão de talentos do corpo técnico, cultura e no desenvolvimento de políticas de recursos humanos.

Dentro do novo desenho, dois cargos ainda aguardam definição: diretores de Clientes & Tecnologia e de Regulação.

A Sabesp reforça, com essas mudanças, o seu compromisso com a modernização e com a gestão eficiente no novo contexto de desestatização da Companhia. Com mais de 28 milhões de clientes, a Sabesp é responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto de 375 municípios paulistas.