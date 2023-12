Sabesp anuncia novidades no feirão de negociação de dívidas e atualização cadastral

A Sabesp iniciou em novembro a segunda edição do feirão “Acertando Suas Contas com a Sabesp” de 2023 com condições ainda mais vantajosas para a negociação de dívidas, com entrada reduzida, desconto de até 100% nos valores de juros, atualização monetária e multas e parcelamento em até 36 vezes.

Desde sábado (02/12), os canais digitais de atendimento também estão aptos a oferecer todas essas facilidades já encontradas no atendimento presencial.

A ação da Sabesp acontece até 13 de janeiro de 2024 e é voltada para imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto, seja na Capital, Grande São Paulo, interior ou litoral. A expectativa é que ocorram cerca de 200 mil negociações.

O feirão está sendo realizado em todos os postos oficiais de atendimento da Companhia: canais digitais, atendimento telefônico, agências presenciais ou nas unidades móveis. O pagamento poderá ser feito via PIX, com cartão de crédito ou de débito ou por meio de parcelamento direto com a Sabesp.

O objetivo da Sabesp é oferecer ao cliente a oportunidade de quitação da dívida com condições especiais, garantindo a continuidade dos serviços.

Novidades desta edição

Além de a Companhia ter adaptado os canais de atendimento digitais para condições idênticas ao atendimento presencial, oferecendo parcelamento em até 36 vezes, garantindo maior comodidade aos clientes, há outras novidades. Um destaque interessante nas condições são mais faixas de débitos com descontos integrais de encargos (juros, multas e inclusive atualização monetária), que pode beneficiar especialmente os clientes com dívidas mais antigas, além de um percentual menor de entrada.

Para negociar, o responsável pelo débito deve ter em mãos um documento pessoal (RG ou CNH), CPF e uma conta de água para identificar o número de fornecimento do imóvel.

Além da negociação, o feirão também tem o objetivo de incentivar os clientes a atualizarem os seus cadastros, para que todos possam receber informações sobre abastecimento, segundas vias de contas e outros benefícios.

SERVIÇO

Feirão “Acertando Suas Contas com a Sabesp”

Quando: até 13/01/2024

Onde: todos os canais de atendimento da Companhia:

Agência Virtual: https://agenciavirtual.sabesp.com.br/

WhatsApp: 11 3388-8000

Telefone: 0800 055 0195

Chat: https://sabesp-chat.sabesp.com.br/chat-externo

Agências da Sabesp e Poupatempo: é só agendar o atendimento pela nossa Agência Virtual. Encontre uma unidade mais próxima de você, acessando aqui.

Confira a lista de pontos de atendimento móvel na semana de 4 a 9 de dezembro