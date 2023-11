Sábado (2) dedicado à cultura afro no Museu do Futebol

Neste sábado, Dia do Samba (2), o Museu do Futebol terá um dia dedicado exclusivamente à valorização e fortalecimento da cultura afro. O momento vai reunir pessoas empreendedoras na 8ª Ilé-Ifè a Feira Afro do Museu do Futebol, que terão a chance de mostrarem seus trabalhos. Como parte da feira, uma novidade: será realizado também o 1° Fórum São Paulo de Afroturismo. Para fechar a programação, à tarde tem roda de samba com o grupo Preta Batuque.

O 1° Fórum São Paulo Afroturismo será dividido em três painéis sobre o tema: Reivindicando Narrativas Negras, Afro empreendedoree Empreendedores Negros e Aliados do Afroturismo. O fórum começa às 10h, com entrada gratuita. Quem quiser garantir seu lugar no auditório poderá fazer sua inscrição online clicando aqui.

Do lado de fora do Museu, de 10 às 18h, afroempreendedores, em sua maioria mulheres que atuam nos segmentos de acessórios, decoração, educação e alimentação, vão expor seus trabalhos. E à tarde, no dia em que se comemora o samba, as meninas do grupo “Preta Batuque”, vão animar ainda mais o espaço.

SERVIÇO

2 de dezembro, sábado

10h às 18h – 8ª Feira Ilé-Ifè a Feira Afro do Museu do Futebol



10h – 1° Fórum de São Paulo de Afroturismo



Painéis

10h30 – Afroturismo: Reivindicando Narrativas Negras

Mediação: Denise Rodrigues, Déborah Fabrício e Mariana Pereira

11h30 – Afroempreendedores & Empreendedores Negros

Mediação: Profª Mestra Vanderléia Ricardo

Convidados: Laís Fernanda Souza, D&I Accor Hotéis, Carlos Humberto e DiásporaBlack

12h30 – Parcerias: Aliados do Afroturismo

Mediação: Hubber Clemente (Gestor Executivo Fórum São Paulo Afroturismo), Julia Souza (Copastur) e Luana Nogueira (Alagev)

15h30 às 17h – Roda de Samba com Preta Batuque