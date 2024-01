Sábado (03/02), mais de 1000 pessoas serão atendidas em mutirão de perícias de interdição na capital

No próximo sábado (03/02), o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo pretende atender mais de 1120 pessoas, das 7h às 13h, na sede do Imesc, com a realização de perícias de interdição. Este evento contará com a participação de 15 peritos e 30 servidores.

Essas perícias de interdição serão em regime drive-thru, realizadas diretamente nos automóveis e ambulâncias para aqueles que enfrentam dificuldades de locomoção e não puderem se deslocar até os consultórios médicos, localizados na própria sede do Instituto.

“No final de 2023, nós já tínhamos realizado um trabalho idêntico a este onde atendemos mais de 600 pessoas. O nosso objetivo com esta iniciativa é reduzir drasticamente a fila de perícias represadas, tornando o serviço mais acessível e eficiente para aqueles que necessitam do exame pericial”, comunicou o superintendente do Imesc, Dr. Ismar Marcilio de Freitas Junior.

Serviço:

Mutirão em perícias de interdição

Local: Sede do Imesc

Data: 03 de fevereiro de 2023

Hora: das 7h às 13h

Endereço: Rua Barra Funda, 824 – Centro – SP