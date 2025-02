Sábado (01/02) de muito futebol na RECORD pelo Brasil

A bola vai rolar em vários estaduais pelo Brasil neste sábado (01/02)! A RECORD vai exibir, ao vivo e regionalmente, todas as emoções de sete partidas pelo país, incluindo clássicos.

Com campanhas sutis de ambos os lados, o Rio Branco encara o Paraná, a partir das 16h, pelo Campeonato Paranaense, e a RICTV RECORD mostra os lances deste jogão. Na sétima rodada, os torcedores do Tricolor da Vila estão com o coração na mão, ansiando por uma vitória para dar fôlego ao time e tirar a equipe da zona de rebaixamento, enquanto os do Rio Branco sonham em subir na tabela.

No mesmo horário, a TV Pajuçara traz as emoções do clássico entre CSA e ASA, uma partida que pode ser o passaporte para as semifinais do Campeonato Alagoano, que tem o ASA na quinta posição e de olho nas primeiras colocações, e o CSA no topo da classificação.

A TV Gazeta, afiliada da RECORD, transmite, às 15h (horário local), o confronto entre ADESG e Plácido de Castro. Após uma estreia sem brilho, ambos os times estão na parte baixa da tabela e buscam uma virada de jogo para escalar posições no campeonato.

Pela quarta rodada do Campeonato Brasiliense, a RECORD Brasília leva ao ar, na TV aberta, pelo PlayPlus e R7, o embate entre Sobradinho e Capital, a partir das 16h. Com uma campanha de altos e baixos, o Capital, em quinto lugar, mira entrar na zona de classificação na próxima fase do torneio. Já o Sobradinho está com um ponto conquistado em três jogos e busca a reação.

A TV Tropical exibe, às 16h, um jogo de vida ou morte, entre o líder ABC e o Globo. Este confronto é a chance de ouro para o ABC disparar, ainda mais, na ponta da tabela, ou para o Globo fugir das últimas colocações do Campeonato Potiguar.

Também às 16h, pelo Campeonato Sergipano, a TV Atalaia e o R7 trazem o clássico entre Itabaiana e Falcon, uma batalha pelo topo da tabela que promete muita emoção e gols.

Sampaio Corrêa e Moto Clube fazem o clássico pelo Campeonato Maranhense, às 16h, com transmissão da TV Cidade, que traz toda a adrenalina da partida. Cada ponto conquistado pode ser fundamental aos times, uma vez que o Sampaio Corrêa busca se distanciar ainda mais na liderança e o Moto Clube tenta alcançar os primeiros colocados.

Partidas deste sábado (01/02):

– RICTV RECORD: Rio Branco x Paraná – Campeonato Paranaense – 16h;

– TV PAJUÇARA: CSA x ASA – Campeonato Alagoano – 16h;

– TV GAZETA: ADESG x Plácido de Castro – Campeonato Acreano 15h (horário local);

– RECORD BRASÍLIA: Sobradinho x Capital – Campeonato Brasiliense – 16h;

-TV TROPICAL: ABC x Globo – Campeonato Potiguar – 16h;

– TV ATALAIA: Itabaiana x Falcon – Campeonato Sergipano – 16h;

– TV CIDADE: Sampaio Corrêa x Moto Clube – Campeonato Maranhense – 16h.