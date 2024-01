Sabadaço: Companhia do Calypso agita o CTN no dia 27 de janeiro

O Centro de Tradições Nordestinas (CTN) tem o prazer de a nunciar um evento imperdível que ocorrerá no sábado, 27 de janeiro, com a apresentação da renomada Banda Companhia do Calypso. O show faz parte da vibrante programação do Sabadaço, evento que ocorre semanalmente aos sábados, das 22h às 4h, oferecendo ao público uma noite de música envolvente, dança e alegria, sempre com entrada gratuita.

O Sucesso do Sabadaço

O Sabadaço do CTN é, sem dúvida, uma viagem às noites quentes do interior do Nordeste, quando o paredão toca alto e todos se divertem ao som do melhor do forró.

Além do paredão e dos incríveis shows ao vivo, o Sabadaço oferece uma excelente experiência gastronômica nordestina, com petiscos típicos (como carne de sol e macaxeira) e drinks especiais (como a caipirinha de três limões com rapadura).

Para quem sonha em ter um pedacinho do CTN dentro de casa ou no carro, a Rádio Atual (94.1 FM) é perfeita. Além de uma programação repleta de forró, sertanejo e outros ritmos nordestinos, a Atual traz muitos sorteios e programas para lá de arretados.

Companhia do Calypso

Originária da região Norte do Brasil, a Banda Companhia do Calypso ganhou destaque também no Nordeste, conquistando o coração do público com sua mistura única de ritmos. O primeiro DVD da banda foi gravado em Recife (PE), marcando o início de uma trajetória de sucesso.

Entre os grandes sucessos que embalam as apresentações da Companhia do Calypso, destacam-se hits como “Chá de Simancol”, “Zap Zum”, “Bang Bang”, “Outro Rapaz”, “Mais Um Lance”, “Deusa”, “Milk Shake” e “Ânsia”.

Fenix Ribeiro e Paulinha Miranda, as atuais vocalistas, continuam a tradição e o sucesso da banda, que já teve entre suas integrantes a cantora Mylla Karvalho, referência para diversos artistas brasileiros, incluindo Pabllo Vittar, que se inspirou na banda nortista em um de seus últimos álbuns, “Batidão Tropical”.

Representação Cultural

Além da Banda Companhia do Calypso, tocam na mesma noite as bandas Arrocha Mamãe e Marcelo Mattos.

A apresentação da Banda Companhia do Calypso em São Paulo assume uma importância ampla, trazendo a riqueza cultural nortista para a cidade conhecida por sua diversidade.

Muitos fãs nas regiões Norte e Nordeste cresceram ao som da banda, considerando-a uma referência desde a infância. O show no CTN promete ser uma celebração à cultura regional, unindo fãs de todas as idades.

SERVIÇO

Sabadaço – Companhia do Calypso

Quando: sábado, 27 de janeiro, a partir das 22h

Quanto: entrada gratuita

Onde: Centro de Tradições Nordestinas (CTN). Rua Jacofer, 615 – Jd. Pereira Leite (Bairro do Limão), São Paulo (SP)