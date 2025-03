SAA promove IV Festa do Cacau nos dias 29 e 30 de março, na capital paulista

Nos dias 29 e 30 de março, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo realiza a IV Festa do Cacau, na sede do Instituto Biológico, na capital paulista. A chefe de gabinete Luciana Tucoser participa da abertura do evento, no sábado (29/03), que tem como objetivo divulgar as tecnologias implementadas pelas instituições da Secretaria de Agricultura para o desenvolvimento da cultura no Estado.

O evento vai proporcionar uma verdadeira imersão aos visitantes para o mundo da cadeia produtiva do cacau, com oficinas de culinária e apresentação dos aspectos econômicos da fruta. Haverá ainda visitas técnicas ao cacaual e exposições de derivados.

Vale destacar que o mercado mundial de cacau, principal matéria-prima do chocolate, está aquecido, com alta demanda e preços atrativos para os produtores. Segundo levantamento do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), em 2025, foram plantados 34,3 mil pés novos, um aumento de 37,83% em relação a 2024. As principais regiões produtivas são: Registro, São José do Rio Preto e Votuporanga.