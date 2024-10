SAA participa de simpósio que reforça importância nutricional do vinho

Nesta quarta-feira (02/10), a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP participou do Simpósio Internacional Vinho e Saúde, no Expo Center Norte, na capital paulista. Com o objetivo de apresentar os benefícios do vinho à saúde quando consumido de forma responsável, o encontro, que se estende até quinta-feira (03), conta com médicos e pesquisadores entre os palestrantes.

O secretário executivo de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Edson Fernandes, participou da abertura do simpósio e apresentou as recentes iniciativas da gestão estadual para o desenvolvimento do segmento da vitivinicultura em São Paulo.

“Em agosto, realizamos o lançamento da Rota dos Vinhos Paulistas em cerimônia, no Palácio dos Bandeirantes. Uma ação intersecretarial que envolve as Pastas da Agricultura, do Turismo, do Desenvolvimento Econômico, justamente para que o estado não apenas indique onde estão essas vinícolas, mas que possa colaborar na adequação da infraestrutura, com linhas de crédito direcionadas ao setor, recuperação de estradas rurais que levam a esses destinos e possa induzir, ainda mais, a vitivinicultura como um incentivador de desenvolvimento regional do interior paulista”, comentou Fernandes.

O simpósio teve como principal objetivo a valorização do vinho em seu aspecto nutricional, no sentido de reforçar sua atuação em benefício da saúde humana, quando consumido de forma responsável. Segundo a diretora do Departamento de Segurança Alimentar da SAA, Milene Massaro, se consumido com cautela e moderação, o vinho pode trazer inúmeros benefícios à saúde, já que é rico em flavonoides, resveratrol e polifenóis, poderosos antioxidantes com importante ação anti-inflamatória e vaso-dilatadora. “Dessa forma, o consumo frequente e controlado da bebida, pode auxiliar na melhora da pressão arterial, na prevenção de doenças cardíacas, neurodegenerativas e do envelhecimento precoce.

O resveratrol, em específico, é encontrado em maior quantidade nas cascas e sementes de uva pretas e roxas, logo o vinho tinto é mais rico nesta substância que o branco. Segundo alguns especialistas, esse antioxidante é responsável por trazer aromas e complexidade à bebida”, destaca Milene.

Lançamento da Campanha “Vinho Legal”

A Campanha “Vinho Legal” também foi destaque durante o simpósio. A iniciativa do setor, lançada na data de hoje, tem o objetivo de conscientizar o consumidor sobre a importância de adquirir produtos de procedência garantida e sobre os perigos do consumo de bebidas ilegais.