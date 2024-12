SAA lança plataforma para encontrar produtores registrados com Selo Agro SP Artesanal

Em agosto de 2024, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo lançou o Selo de Qualidade Produto São Paulo – Artesanal, que é concedido a todos os estabelecimentos artesanais registrados no Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo (SISP), para valorizar a produção paulista e incentivar o desenvolvimento de pequenos produtores do Estado.

Para facilitar a localização desses empreendimentos, a Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro), criou uma plataforma que facilita a localização de quem já recebeu o Selo Agro SP Artesanal. Até o momento já foram emitidos 30 selos à produtores artesanais.

Em relação aos estabelecimentos artesanais registrados com o Serviço de Inspeção de São Paulo (SISP), que dispõe sobre a manipulação e o beneficiamento de produtos de origem animal, sob a forma artesanal, bem como sobre sua inspeção e fiscalização sanitária no Estado de São Paulo, o número cresceu muito em relação a 2023. “No último ano tivemos aproximadamente 2 estabelecimentos registrados. Com todas as políticas regulatórias e com o crescimento do setor, em 2024 saltamos para 129 registros de estabelecimentos pelos SISP. Isso só reforça o quanto os produtores artesanais estão preocupados em regularizar seu negócio, o que acaba impulsionando outros empreendimentos, fazendo essa cadeia crescer em conformidade”, afirma Emilio Bocchino, coordenador da Codeagro.

A Charcutaria Artesanal Jais, localizada na região oeste de São Paulo, é a única da capital, até o momento, que possui o Selo Agro SP Artesanal. Um dos proprietários, Egon Jais, ressalta que busca agregar valor ao seu empreendimento para trazer segurança e promover o negócio. “Assim que soubemos que podíamos adquirir o selo, fomos atrás. Estamos sempre atentos às novidades para impulsionar o nosso negócio e a certificação agrega valor aos nossos produtos”, comemora.

Há oito anos no mercado, a ideia de montar a Jais Charcutaria surgiu sem pretensão alguma, misturando receitas de família com a paixão pela gastronomia. Hoje o catálogo da empresa conta com aproximadamente 50 itens entre salames, bacon, pancetta, pastrami, além de conservas e manteigas temperadas. Egon explica que sempre buscou se ajustar às normas para oferecer o melhor produto com segurança ao cliente. “Nosso trabalho é cheio de especificidades e precisamos buscar orientação para deixar nosso negócio de acordo com a legalidade. E apesar de hoje termos conquistado todas as normas necessárias, a gente ainda quer manter tudo de forma artesanal, sem perder o que o produto entrega”, comentou Egon Jais.

Concedido gratuitamente pela Codeagro, o selo garante a segurança alimentar, valoriza os produtos paulistas e reconhece sua qualidade artesanal, elevando a competitividade e a rentabilidade dos produtores. Entre os principais benefícios estão o fortalecimento do reconhecimento pelos consumidores e a melhoria da rentabilidade para os produtores artesanais, tornando os produtos mais atraentes e confiáveis no mercado.

Para que o produto seja incluído no sistema do Selo de Qualidade Produto São Paulo – Artesanal, os estabelecimentos devem seguir as diretrizes estabelecidas pelo Serviço de Inspeção de São Paulo (SISP Artesanal). Compete à Codeagro, a responsabilidade pela autorização de uso do selo, pela manutenção do cadastro e pela divulgação dos certificados homologados para os estabelecimentos qualificados. “As normas acabam impulsionando a charcutaria artesanal, que está crescendo em todo o País. Por meio dessas legislações novas, o segmento cresce de forma organizada e impulsiona todos os negócios artesanais”, comemora o proprietário.

O tempo médio de análise da solicitação é de 1 a 5 dias úteis, sendo maior caso tenha alguma pendência.

PORTARIA CONJUNTA CDA / CODEAGRO Nº SQSP – 04/2024, DE 28 DE AGOSTO DE 2024

Dispõe sobre as regras de utilização do Selo de Qualidade Produto São Paulo – Artesanais aos estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo – SISP POA e SISP POV.



PORTARIA CONJUNTA CDA / CODEAGRO N° 09/2024, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024

§ 1º – A numeração de controle e identificação do Selo de Qualidade Produto São Paulo – Artesanais será a mesma expressa no Cadastro Nacional de Produtos Artesanais, que identifica os produtos que obtiveram homologação Ministério da Agricultura e Pecuária para Selo(s) Arte(s) concedido(s).

§ 2º – Todas as empresas, produtos e apresentação de rótulos devem estar cadastradas no Sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal da Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

§3º – Para incentivar o desenvolvimento da cadeia produtiva dos produtos artesanais, a concessão do selo será realizada de forma gratuita.

Artigo 4° – O estabelecimento produtor será responsável por cumprir as normas de Boas Práticas de Obtenção e Fabricação, devendo manter registros auditáveis no próprio estabelecimento, sob risco de perder o direito ao uso do Selo de Qualidade Produto São Paulo – Artesanais.