SAA estreita relações com os Emirados Árabes em reunião sobre desenvolvimento sustentável

Representantes do Ministério de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente dos Emirados Árabes Unidos se reuniram com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo no último domingo, 15 de setembro, para estudar a possibilidade de realizar acordo de cooperação entre SP e o país do Oriente Médio.

Com a presença do secretário Executivo da SAA, Edson Fernandes, SP destacou iniciativas para explorar o potencial sustentável do território paulista, mirando incremento de produtividade, geração de energia limpa e a segurança alimentar mundial.

Assim, a Secretaria de Agricultura apresentou os esforços para estimular a produção integrada (ILPF) no estado de SP, apostando no alto valor agregado do cacau, que deve levar desenvolvimento regional para regiões mais vulneráveis, como o Vale do Ribeira. Também demonstrou o potencial energético da palmeira brasileira macaúba na produção de diesel renovável, conforme apontam pesquisas pioneiras do Instituto Agronômico (IAC-Apta).

O encontro ocorreu no Hotel Renaissance, na capital paulista, e também teve a presença do coordenador da Assessoria Técnica da SAA, Alberto Amorim, do assessor técnico e especialista em Transição Energética, Ricardo Rosário, e do assessor parlamentar Renan Braga.

Representando o ministério dos Emirados Árabes Unidos, estiveram o subsecretário Mohammed Alnuaimi; o assessor do setor de alimentação do gabinete, Mohammed Salman Ahmmad; a engenheira Ahlam Al Mannaei; e o especialista em gestão, Waheeb Alkamal.