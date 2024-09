SAA cria Câmara Temática de Irrigação para garantir a produtividade das lavouras paulistas

Com o objetivo de promover a expansão da área irrigada paulista, com a maior eficiência no uso da água, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo (SAA) anunciou, nesta quarta-feira (25/09), a criação da Câmara Temática de Irrigação Sustentável (CTIS).

Durante encontro com representantes da cadeia produtiva do agronegócio, especialmente de tecnologia no setor irrigante, foram definidos os atuais desafios e debatidas as principais ações estratégicas da câmara.

Para o secretário executivo de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Edson Fernandes, este fórum técnico, que conta com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de SP (SEMIL), irá proporcionar um ambiente produtivo em busca de soluções comuns com respeito à legislação ambiental.

“Nós estamos em um momento que a demanda por água está cada vez maior. Por isso, cabe ao governo do estado de SP, por meio da Secretaria de Agricultura, liderar e criar situações necessárias para que o setor produtivo tenha a garantia do uso para irrigação. São medidas relevantes que garantem a produção e a segurança alimentar”, destacou Edson Fernandes.

A importância da irrigação para a produtividade agrícola é tamanha que as áreas de agricultura irrigada do país correspondem a menos de 20% da área total cultivada, mas são responsáveis pela produção de mais de 40% dos alimentos. Além disso, em um cenário de intempéries climáticas, ter a lavoura irrigada também significa produção garantida nos períodos de seca. Atualmente, apenas 6% da área produtiva paulista é irrigada.

“A Câmara Temática de Irrigação Sustentável busca integrar todas as cadeias do agronegócio em torno do desenvolvimento de um programa que atenda a demanda setorial, esse ambiente que junta iniciativa privada e poder público é propício para a elaboração de proposta e implementação de políticas públicas efetivas que tenham aderência dos setores envolvidos, a base para desenvolvimento sustentável da agricultura paulista passa pela implementação de políticas de eficiência no uso da água” disse o coordenador das Câmaras Setoriais e Temática da SAA, José Carlos de Faria Jr.

Segundo uma recente pesquisa do Instituto Agronômico (IAC-Apta), da SAA, 90% da água usada na irrigação retorna ao meio ambiente pela transpiração das plantas, evidenciando a alta sustentabilidade dos sistemas de irrigação.

No encontro, também foi apresentado o projeto do Plano Estadual de Irrigação Sustentável – Irriga+SP. A escassez de água tem sido uma grande preocupação do Governo de São Paulo e para garantir a produtividade das lavouras paulistas em meio às condições climáticas extremas, foi decretado o Plano Estadual de Irrigação Sustentável – Irriga+SP. A meta é chegar a 10% em dois anos e 15% até 2030.

O Plano prevê, entre outras ações, uma linha de crédito para os agricultores com recursos para aquisição de implementos, além de todo o apoio técnico dos institutos de pesquisa ligados à SAA.

Este decreto envolve a disponibilização de linhas de crédito para agricultores visando a aquisição de equipamentos agrícolas modernos para irrigação, por meio do FIAGRO, fundo específico para fomentar o desenvolvimento do setor agropecuário, e do FEAP, o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, vinculado à Pasta da Agricultura. Juntos, os recursos do Estado nestas duas frentes de acesso ao crédito, somam R$800 milhões.

A Câmara Temática conta com a participação de coordenadorias e institutos de pesquisa da SAA, além da Secretaria de Meio Ambiente (SEMIL), por meio do SP Águas e da CETESB, universidades estaduais e federais, organizações representativas de produtores e, principalmente, da iniciativa privada.