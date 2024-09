RZK Concessões realiza ação de conscientização em terminais de São Paulo

Durante o mês de setembro, a RZK Concessões realiza atividade de informação nos terminais de ônibus de São Paulo. Em sintonia com as ações do Setembro Amarelo, a empresa está alertando os passageiros sobre a conscientização da necessidade de cuidar da saúde mental.

O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e neste ano, o tema da campanha foi “Se precisar, peça ajuda!”. Dentro da campanha do Setembro Amarelo, a RZK Concessões está veiculando anúncios nas telas dos terminais, alertando para a necessidade dos cuidados com a saúde mental.

O objetivo é chamar a atenção sobre a importância de cuidar da saúde mental e buscar ajuda de profissionais sérios e preparados. O vídeo chama a atenção para o diálogo ser o primeiro passo para lidar com o estresse do dia a dia, além de deixar o telefone do Centro de Valorização da Vida (CVV) em destaque para que os interessados entrem em contato.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso, estima-se mais de 01 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia.