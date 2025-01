Ryanair Propõe Limite de Bebidas Alcoólicas em Aeroportos

A Ryanair, líder no segmento de voos de baixo custo na Europa, anunciou sua intenção de solicitar à União Europeia a implementação de um limite de consumo de bebidas alcoólicas para passageiros nos aeroportos do continente. A proposta visa mitigar incidentes relacionados ao comportamento inadequado durante os voos, um problema crescente que a companhia enfrenta.

De acordo com um porta-voz da Ryanair, o controle sobre a compra de bebidas poderia ser realizado através do uso do cartão de embarque. Este sistema registraria as aquisições realizadas, permitindo que cada passageiro consumisse no máximo duas bebidas antes do embarque.

Essa iniciativa assemelha-se às restrições já existentes nas compras em lojas duty free, onde o cartão de embarque também é utilizado para monitorar as transações, variando conforme o destino da viagem.

“Em situações de atraso nos voos, é comum que os passageiros excedam no consumo de álcool nos aeroportos, sem qualquer regulação sobre a compra ou o consumo”, declarou o porta-voz da empresa em um comunicado emitido na última segunda-feira (13.jan.2025).

A Ryanair tem enfrentado desafios significativos relacionados a esse tema. Um exemplo ocorreu em abril de 2024, quando um voo da companhia, que partia de Dublin com destino a Lanzarote, teve que ser desviado para o Porto, Portugal, devido ao comportamento agressivo de um passageiro embriagado.

Em resposta ao incidente, a companhia aérea informou que está processando o indivíduo envolvido, reivindicando uma compensação de € 15 mil (aproximadamente R$ 79.000) pelos danos ocasionados. A Ryanair classificou a conduta como “inaceitável”, ressaltando que o desvio gerou prejuízos significativos para suas operações.