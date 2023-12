Rússia audita 11 plantas frigoríficas para exportação de carne bovina e de ave brasileira

A missão de inspeção, a primeira desde 2015, a estabelecimentos brasileiros de carne bovina e de aves pelo Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária da Federação da Rússia (Rosselkhoznadzor), concluiu, em dezembro corrente, a inspeção de seis plantas produtoras de carne de aves e cinco de carne bovina.

A delegação russa passou por seis estados brasileiros e pelo Distrito Federal. No início e no fim do roteiro, houve reuniões técnicas com representantes da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) e da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Além de frigoríficos, foram visitados estabelecimentos de criação de bovinos e aves, e laboratórios oficiais, apresentando os controles sanitários de uma ponta a outra da cadeia produtiva.

As exportações brasileiras de carne bovina e carne de aves para o mercado russo, que em 2022 somaram US$ 278 milhões e representaram 15,4% da pauta brasileira, continuaram a crescer em 2023. Entre janeiro e outubro deste ano, o fluxo comercial já alcançou US$ 250 milhões, atingindo 22,2% do total das exportações brasileiras para a Rússia.

A missão fortalece a relação de confiança entre as autoridades sanitárias do Brasil e da Rússia e reafirma o compromisso do Brasil em manter os mais altos padrões de qualidade e segurança em seus produtos agropecuários. O diálogo contínuo com países importadores é essencial para que os produtos do agronegócio brasileiro continuem a ganhar espaço no mercado internacional.