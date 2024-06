Running era: conheça três lesões comuns entre os corredores

Provavelmente, este ano você já viu em suas redes sociais um post de um amigo que diz ter corrido uma maratona ou que acorda às 5h da manhã para correr. Acredite, você não está sozinho, a “running era” está em alta no Brasil.

O interesse pelo esporte no país vem crescendo tanto que, no mês de maio, o aumento da procura pela palavra “corrida” no Google teve o maior número de buscas registrado em 20 anos.

Mas será que é só calçar um tênis e uma roupa confortável e sair correndo? Assim como toda atividade física, praticar corrida sem a orientação de um profissional pode causar danos ao corpo. Por isso, o Dr. Bruno Canizares, ortopedista e traumatologista do esporte, separou três lesões comuns entre os corredores.

Entorse do tornozelo : os principais sintomas são dor intensa e inchaço, geralmente na região lateral do pé, dificuldade para andar e de movimentar o tornozelo. O tratamento consiste em repouso, uso de imobilizações e medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, além de fisioterapia. Entorses mais graves podem necessitar de intervenção cirúrgica.

: os principais sintomas são dor intensa e inchaço, geralmente na região lateral do pé, dificuldade para andar e de movimentar o tornozelo. O tratamento consiste em repouso, uso de imobilizações e medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, além de fisioterapia. Entorses mais graves podem necessitar de intervenção cirúrgica. Tendão de Aquiles: os principais sintomas são dor e rigidez articular no tornozelo; na ruptura súbita, o paciente apresenta uma dor intensa e sensação de “pedrada”. No exame físico, pode-se notar um espaço palpável e perda da flexão plantar do pé. O tratamento varia de acordo com o tipo de lesão, indo desde o uso de gelo, anti-inflamatórios e fisioterapia até a cirurgia. A prevenção é fundamental para evitar a lesão, incluindo aumento progressivo dos treinos, fortalecimento da musculatura da panturrilha e das pernas, e uso de calçados adequados para a prática de atividade física.

os principais sintomas são dor e rigidez articular no tornozelo; na ruptura súbita, o paciente apresenta uma dor intensa e sensação de “pedrada”. No exame físico, pode-se notar um espaço palpável e perda da flexão plantar do pé. O tratamento varia de acordo com o tipo de lesão, indo desde o uso de gelo, anti-inflamatórios e fisioterapia até a cirurgia. A prevenção é fundamental para evitar a lesão, incluindo aumento progressivo dos treinos, fortalecimento da musculatura da panturrilha e das pernas, e uso de calçados adequados para a prática de atividade física. Fascite plantar: consiste na inflamação da faixa de tecido que conecta o calcanhar aos dedos. Os sintomas incluem dor aguda na região do calcanhar, especialmente pela manhã ao dar os primeiros passos. Também pode haver inchaço e sensibilidade na área afetada. O tratamento envolve repouso, alongamentos, uso de calçados adequados e, em alguns casos, palmilhas ortopédicas. O fortalecimento da musculatura conhecida como Foot Core também é importante. A fisioterapia e o gelo podem aliviar os sintomas.

O ortopedista ainda ressalta que ao sentir os primeiros sintomas dessas lesões, é importante procurar um especialista para ter um diagnóstico correto. O tratamento precoce ajuda a evitar complicações futuras.

Dr. Bruno Canizares

Bruno é ortopedista e traumatologista do esporte, possui vasta experiência clínica no tratamento das condições ortopédicas que afetam o ombro, cotovelo e joelho. Com um profundo envolvimento com o meio esportivo, adquiriu compreensão aprofundada das lesões relacionadas à atividade física e das necessidades específicas dos atletas.

