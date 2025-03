Rumores de relacionamento entre Tom Cruise e Ana de Armas ganham força com novas aparições

Tom Cruise e Ana de Armas foram avistados juntos pela segunda vez em menos de um mês, intensificando as especulações sobre um possível romance entre os dois atores. A última aparição do par ocorreu na noite de sexta-feira, 14 de março, quando chegaram ao Heliporto de Londres de helicóptero, conforme reportado pela revista People.

O ator, que recentemente completou 62 anos, e a atriz cubana, de 36 anos, optaram por trajes casuais para o encontro. Durante sua estadia no local, ambos demonstraram estar de bom humor, interagindo amigavelmente com os funcionários do heliporto.

Esse encontro aconteceu apenas um dia após uma visita anterior ao mesmo heliporto, onde Cruise e a ex-namorada de Ben Affleck também foram vistos juntos. O vínculo entre os dois começou a chamar a atenção do público desde a primeira aparição em conjunto, ocorrida em 13 de fevereiro. Na ocasião, eles foram flagrados em uma saída noturna em Londres, com Ana segurando sacolas de comida para viagem enquanto cumprimentavam fãs antes de entrarem em um táxi.

Na época da primeira aparição pública, fontes próximas aos artistas afirmaram à imprensa que o encontro se tratava de um jantar com seus agentes, no qual discutiram possíveis colaborações futuras. Apesar da crescente curiosidade acerca da natureza do relacionamento deles, essas fontes ressaltaram que não havia indícios de uma conexão romântica naquele momento, mas sim uma amizade.

À medida que novas informações surgem e as aparições se tornam mais frequentes, o interesse do público sobre a relação entre Tom Cruise e Ana de Armas continua a aumentar.