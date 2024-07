Rumo a Paris: atleta conquista vaga olímpica como uma das 17 melhores triplistas

Era pra ter sido no Rio-2016. Uma lesão atrapalhou os planos. Toquio-2021 surgia no horizonte, mas faltou mais pontos no ranking. Dessa vez, Gabriele Sousa não deixou passar. Depois de um ciclo olímpico exemplar, com grandes resultados e longe do departamento médico, a triplista carioca confirmou a tão desejada vaga nas Olimpíadas de Paris.

O passaporte foi carimbado no último fim de semana, com o título no Troféu Brasil, mas faltava um único detalhe, a certificação no ranking da World Athletics, a Federação Internacional de Atletismo, divulgado na quarta-feira (3). Entre as 32 classificadas a Paris, Gabi se coloca na 17ª posição. Apesar de inédita, a vaga não pegou a triplista totalmente de surpresa.

“Na verdade, eu ficaria muito surpresa se perdesse essa vaga. Trabalho há muito tempo por ela. Desde 2023 eu e meus técnicos trabalhamos minuciosamente para conquistar os pontos necessários”, diz.

O ouro no Troféu Brasil serviu também como uma dose extra de confiança para Gabi. Ela considera que tem condições de ficar entre as melhores. “Acho que posso chegar entre as 12 finalistas. E na final, os detalhes definem, tudo pode acontecer”, disse a atleta, que lembrou que a ausência por lesão da venezuelana Yulimar Rojas, hexacampeã mundial e campeã olímpica em Tóquio, pode abrir ainda mais a disputa pelo pódio.

Gabi é bolsista do Programa Talento Esportivo desde 2023 e deve parte do seu sucesso ao investimento feito pela Secretaria de Esportes do Estado de SP. “O Programa Talento Esportivo me ajuda muito. Esse investimento me fez a chegar a Paris.”

As disputas de atletismo nos Jogos de Paris vão de 1 a 11 de agosto. Gabi deve estrear no dia 2, a partir das 18h15 (de Brasília), na fase classificatória do salto triplo.

Programa Talento Esportivo

O Programa Talento Esportivo é uma plataforma da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo que concede apoio financeiro a atletas em vários níveis de excelência, praticantes de qualquer modalidade esportiva. Para mais informações, clique aqui ou entre em contato pelo (11) 3241-5822, ramais 1160 e 1204.