Rui Costa acusa mercado de hipocrisia e alerta para instabilidade política visando 2026

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, criticou duramente o mercado financeiro por sua reação ao pacote de contenção de gastos proposto pelo ministro Fernando Haddad. Em um seminário do Partido dos Trabalhadores em Brasília, Costa apontou o que considera uma hipocrisia do mercado, que se manteve em silêncio diante dos gastos do governo Jair Bolsonaro, estimados em mais de R$ 200 bilhões durante o ano eleitoral. A proposta de aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 5.000 foi um dos pontos que gerou turbulência no mercado, levando o dólar a ultrapassar R$ 6.

No evento, Costa argumentou que há uma tentativa deliberada de desestabilizar o governo Lula e antecipar o debate eleitoral para 2026. Ele sugeriu que essa instabilidade é alimentada por interesses políticos dentro do mercado financeiro, que tem mostrado desaprovação à gestão atual. A crítica se estendeu à projeção pessimista feita pelo mercado sobre o crescimento econômico do Brasil, que foi desmentida por resultados mais favoráveis do que o esperado.

O ministro defendeu a necessidade de uma narrativa política eficaz para combater essas especulações e ressaltou a importância de divulgar os feitos positivos do governo através das mídias sociais e tradicionais. Ele concluiu destacando a necessidade de transparência por parte do mercado financeiro quanto às suas intenções políticas, sugerindo que as previsões pessimistas não se baseiam apenas em dados econômicos, mas também em motivações eleitorais.

Em suma, Rui Costa aponta uma desconfiança crescente entre o governo e as instituições financeiras, acusando-as de agir contra os interesses nacionais sob pretextos políticos. A situação ressalta as tensões entre política e economia no cenário brasileiro atual.