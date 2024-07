Ruas da Vila Guarani e região são recapeadas pela Prefeitura de Mauá

A Prefeitura de Mauá segue com seu trabalho de recuperação do sistema viário da cidade. As ruas Amador Bueno, Duque de Caxias e Élio Gabioneta passam por obras que vão concluir a passagem do programa Asfalto Novo, na região da Vila Guarani, que inclui ainda a Vila Bocaina, a Vila Dirce, a Vila Emílio e a Vila São Francisco. Quando tudo estiver finalizado, terão sido recuperadas aproximadamente 6.000 metros de ruas e avenidas.

Todos os projetos elaborados pela secretaria de Obras, desde 2021, já na atual gestão, e acompanhados pela secretaria de Mobilidade Urbana, contemplam vistoria técnica que é onde são apontadas as necessidades ou não de recuperação de guias, sarjetas, sarjetões, sistema de drenagem, nivelamento do solo, bueiros, até chegar ao processo de fresagem, que antecede a aplicação da massa asfáltica. Após o período de secagem vem a implantação da sinalização.

Nesses últimos quatro anos, 178 vias foram recapeadas pela Prefeitura. Já são mais de 104 km, praticamente o equivalente à distância entre Mauá e Campinas, de asfalto novo que beneficia todas as regiões do município.