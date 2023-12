Ruan Oliveira machuca o joelho em jogo de despedida e fica no Corinthians para reabilitação

Ruan Oliveira passará mais uma temporada no departamento médico do Corinthians. Depois de ficar por dois anos no clube tratando de sérias lesões no joelho esquerdo, o meia ganhou confiança da diretoria até o fim do Brasileirão e, justamente na última rodada, quando se despediria do clube, acabou novamente rompendo os ligamentos, agora na perna direita, e renovará para fazer a recuperação.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que na manhã desta sexta-feira, após exames e avaliações médicas, foi constatada ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho direito do atleta Ruan Oliveira. O meio-campista iniciará tratamento nos próximos dias em preparação para a intervenção cirúrgica, que acontecerá em janeiro de 2024”, informou o clube.

O armador foi contratado em 2019 do Metropolitano, de Santa Catarina, por empréstimo, e esperou quase oito meses para estrear, já no segundo turno do Brasileirão de 2020, diante do Atlético-MG. Faria mais três partidas naquele ano até iniciar seu calvário de lesões no joelho.

Foram três cirurgias no joelho esquerdo, que o tiraram dos gramados por mais de mil dias. Com carências na armação no começo de 2023, o jogador ganhou chances e até começou a aparecer com frequência na equipe, sobretudo na direção de Vanderlei Luxemburgo.

Mesmo definido que o meia seria devolvido ao clube catarinense ao término do atual vínculo, dia 31 de dezembro, Mano Menezes optou por sua utilização na despedida diante do Coritiba, quarta-feira – não tinha Renato Augusto, Giuliano e Matias Rojas Ruan Oliveira entrou na segunda etapa na vaga de Bruno Méndez e acabou sofrendo a lesão somente 13 minutos após entrar. Ficou com a perna presa em uma dividida.

O jogador ficou sentado no gramado, já prevendo o pior. Saiu no carro maca, chorando muito. E a desconfiança foi confirmada após exames médicos. Fará cirurgia novamente. Ele postou uma foto cabisbaixo do momento do lance em suas redes sociais e escreveu: Que seja feita a sua vontade.” Recebeu inúmeras mensagens de apoio, de amigos,. Familiares e companheiros do clube.

Como a lei prevê que atletas em recuperação de graves lesões permaneçam no atual clube, como já ocorre com o volante Paulinho, no Corinthians, Ruan Oliveira deve renovar por mais 12 meses, já que deve ficar ao menos oito em reabilitação.