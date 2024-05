Rua Padre Marcos Simoni será interditada para celebração do Corpus Christi

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Mobilidade Urbana, realizará a partir desta quarta-feira (29), às 18h, a interdição de toda a extensão da Rua Padre Marcos Simoni para a confecção dos tapetes temáticos do evento de Corpus Christi. A previsão é que a interdição dure até as 18h da quinta-feira (30), para permitir a limpeza do local.

Como rota alternativa, os condutores devem utilizar a Rua Miguel Prisco, seguir pela Avenida Prefeito Valdírio Prisco e acessar a Rua Capitão José Gallo. Equipes do Departamento de Mobilidade Urbana estarão no local para monitorar e orientar os motoristas. Esta rota também será válida para os ônibus municipais e intermunicipais

Corpus Christi – A preparação dos tapetes integra as celebrações do Corpus Christi na cidade, que acontecerá nesta quinta-feira (30), às 9h. Procissão percorrerá vias do Centro da cidade, saindo do Complexo Ayrton Senna e passando por locais como o Hospital São Lucas e a Vila do Doce, onde acontecerá a bênção final.