Rua Nova moderniza via de paralelepípedo na Vila Pires, em Santo André

Duas das mais tradicionais vias que cortam a Vila Pires, com trecho onde o piso de paralelepípedo ainda se faz presente, estão sendo contempladas pelo programa Rua Nova nesta semana. As ruas Paula Nei e Miguel Couto, entre as avenidas Dom Pedro I e Andrade Neves, vêm passando pela modernização asfáltica que está sendo realizada desde 2017 pela Prefeitura de Santo André.

Serão 800 metros somando as duas vias, importante eixo de ligação do bairro – que já havia sido contemplado anteriormente pelo Rua Nova em locais onde transita o transporte coletivo – e que passa ao lado do Cemitério da Vila Pires. No total, o investimento nesta etapa do procedimento é de R$ 1,3 milhão.

“Mais uma fase desse programa que já levou asfalto novo para toda a cidade. Ainda tem muitas ruas para fazer, muitas regiões para serem atendidas, mas sabemos que nestes sete anos e meio a cidade evoluiu muito em matéria de qualidade de asfalto. E é um programa que não para mais”, declarou o prefeito Paulo Serra.

“Estamos com frentes de trabalho na Vila Pires, em Utinga, no Parque Novo Oratório, na Cidade São Jorge, Vila Luzita, Bairro Campestre, enfim, por toda a cidade. Esse programa vai continuar chegando nos bairros, levando mais qualidade de vida para nossa gente. O trabalho não para”, continuou o chefe do Paço andreense.

Alex Cavanha/PSA

O Rua Nova alcançou 400 quilômetros de asfalto recapeado em todas as regiões da cidade e já beneficiou bairros como Vila Alto de Santo André, Vila Francisco Matarazzo, Bangu, Jardim Nice, Parque das Nações, Parque Erasmo Assunção, Parque Jaçatuba, Vila Curuçá, Vila São Pedro, Parque Capuava, Jardim Ana Maria, Parque João Ramalho, Parque Novo Oratório, Utinga, Jardim Alzira Franco, Jardim Santo Alberto e Vila Lucinda.

Outras localidades nas quais o programa passou são Vila João Ramalho, Vila Leopoldina, Vila Aquilino, Vila Scarpelli, Vila Príncipe de Gales, Casa Branca, Jardim Jamaica, Jardim Las Vegas, Jardim Milena, Cidade São Jorge, Vila Humaitá, Cata Preta, Centreville, Jardim Santo André, Parque Miami, Jardim Santa Cristina, Jardim Cipreste, Jardim do Mirante e Sítio dos Vianas.

Também foram recapeadas vias do Centro e dos bairros Santa Maria, Jardim, Vila Assunção, Vila Gilda, Centro, Vila Alzira, Vila Marina e Vila Guiomar.