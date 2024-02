Rua na Vila Carrão terá bloqueio para obras da Linha 2-Verde do Metrô

Entre 7h e 22h deste sábado (10), a Rua João Vieira Prioste, na Vila Carrão, será parcialmente bloqueada entre a avenida Guilherme Giorgi e a rua Lutécia, para obras de ampliação da Linha 2-Verde do Metrô.

O bloqueio é necessário para o estacionamento de caminhões betoneiras que vão participar da concretagem da laje de fundo do VSE (poço de Ventilação e Saída de Emergência) João Prioste.

Para auxiliar no fluxo do tráfego e orientar os pedestres e motoristas, representantes da construtora responsável pela obra estarão no local auxiliando os agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Ampliação da Linha 2-Verde

A ampliação da Linha 2-Verde é atualmente uma das maiores obras de infraestrutura da América Latina, realizada pelo Metrô de São Paulo. O empreendimento em construção compreende oito novas estações e 8 km de via entre a Vila Prudente e a Penha, conectando-se à linhas 3-Vermelha e 11-Coral, facilitando o deslocamento dos moradores da região leste e redistribuindo o fluxo de passageiros pelo sistema.