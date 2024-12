Rua Felipe Sabbag e Paço Municipal recebem intervenção para montagem da estrutura do Natal Mágico 

A Prefeitura de Ribeirão Pires iniciou neste domingo (1) a montagem da estrutura de luzes do Natal Mágico, na Rua Felipe Sabbag. A partir desta segunda-feira (2), também terá início a montagem da árvore natalino no Paço Municipal.

O Natal Mágico terá programação especial neste fim de semana, dias 7 e 8 de dezembro, a partir das 12h. Apresentações culturais estão entre as atrações. O destaque, no dia 7, será o grande desfile natalino com carros alegóricos e personagens, às 19h, na Rua Felipe Sabbag.

Por conta das intervenções, o estacionamento da Prefeitura e a via terão interdições parciais nos próximos dias. Nos períodos de interdição da Felipe Sabbag, rota alternativa para condutores será a Rua Fioravante Zampol.

Confira datas e horários de interdição:

Rua Felipe Sabbag – Centro

Segunda (2) – 18h30 às 5h

Terça (3) – 19h às 5h

Quarta (4) – 19h às 5h

Quinta-feira (5) – 19h às 5h

Paço Municipal

Segunda (2) – A partir das 8h

Terça-feira (3) – Fechado

Quarta-feira (4) – Fechado

Quinta e sexta-feira (5 e 6) – Parcialmente liberado

Sábado e domingo (7 e 7) – Fechado