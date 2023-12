Rua de Natal em Itapevi reúne mais de 5 mil pessoas no primeiro final de semana

No último sábado (2), a Rua de Natal de Itapevi inaugurou sua programação de 2023. Contando com atrações para todas as idades, as apresentações de dança e música foram o destaque do final de semana, além da aguardada chegada do Papai Noel. Realizado na Rua Leopoldina de Camargo, no centro da cidade, o evento reuniu mais de 5 mil pessoas em seu primeiro final de semana.

Com uma programação extensa, são mais de 50 atrações gratuitas entre 2 de dezembro de 2023 a 4 de janeiro de 2024. Diariamente acontece o clássico espetáculo de luzes, sempre às 19h. A atração, que terá conteúdo acessível em Libras, promete levar os espectadores a uma viagem emocionante pela história da época natalina.

A programação deste final de semana reúne mais de 15 atrações, que passam pelas linguagens do circo, teatro, dança e música, além da chegada do Papai Noel. O bom velhinho faz a sua chegada na Rua de Natal nos dias 8, 9 e 10/12 sempre às 19h e fica na Vila de Natal para atender as crianças até às 22h.

Nesta sexta-feira (8), acontece a intervenção poética “Chuva de Poemas”, organizada pela Grifo Teatro, às 19h30. Em seguida, o Grupo Garra traz através da dança uma apresentação emocionante sobre a “Magia do Natal”. Para fechar a noite, o festival apresenta Theo Mizú & Banda, que mistura referências musicais do leste europeu e oriente médio com o gingado brasileiro.

No sábado (9) , o evento começa mais cedo, às 11h, e recebe apresentações das crianças atendidas pelos projetos sociais do Instituto Cacau Show e Instituto Eurofarma, que mostrarão uma seleção do repertório trabalhado ao longo do ano. No intervalo das apresentações, às 12h, a Rua de Natal será levada por uma aventura emocionante com o espetáculo circense “Circo e História”, com direito a malabares, bambolê e ilusionismo.

Ainda no sábado, às 18h, acontecerá a peça de teatro “Lipe em: Meu lugar Favorito!”, que conta a história de Lipe enquanto apresenta importantes lições sobre a preservação do meio ambiente. Vale ressaltar que a atração será acessível em Libras. Após o teatro, às 19h30, a Rua de Natal se tornará palco da banda de professores da Escola Municipal Livre de Música de Itapevi, com um repertório diverso em estilos musicais.

A noite de sábado encerrará com muita dança, começando pela reprise do espetáculo “A Magia do Natal”, do Grupo Garra, às 20h45. Em seguida, acontece a Mostra da Escola Municipal Livre de Dança de Itapevi, na qual serão apresentadas as coreografias de conclusão de curso de diferentes turmas e estilos desenvolvidas ao longo do ano.

Para fechar o final de semana com grande estilo, acontece a segunda noite da Mostra da Escola Municipal Livre de Dança de Itapevi às 19h30 e às 21h, o Samba da Casa 26 apresenta seus nove anos de atividade, através de canções inéditas.

Confira a programação completa do evento a seguir:

Programação Completa

Espetáculo de Luzes:

Diariamente de 02/12/2023 a 04/01/2024 às 19h

Nesse espetáculo diário, as luzes tomam conta da Rua de Natal! Conheça a história da época mais emocionante do ano. Conteúdo acessível em Libras.

Vila de Natal:

Dias 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23/12/2023 — das 19h às 22h

Visite a Vila de Natal e encontre com o Papai Noel e seus mais fiéis ajudantes!

08/12 – Sexta-feira

19h30: Chuva de Poemas

20h45: A Magia do Natal (Dança)

21h00: Theo Mizú & Banda (Música)

Chuva de Poemas: A intervenção poética da companhia Grifo Teatro traz três viajantes do tempo que passeiam pelas ruas com uma máquina do futuro chamada “Raintech’s Machine 2033” que, ao ser colocada em funcionamento, faz chover cartões poéticos em uma pequena caixa. O público é convidado a escolher o seu cartão e o poema é declamado com um acompanhamento musical de flauta e violão.

A Magia do Natal (Dança): A intervenção de dança criada pelo Grupo Garra traz em uma coreografia emocionante a história de 6 dos mais fiéis e alegres ajudantes do Papai Noel. Sua missão é alegrar os corações e espalhar a Magia do Natal.

Theo Mizú & Banda (Música): Esbanjando energia e diversidade, o grupo oferece ao público uma jornada pelo mundo através da música. Com uma mistura de referências musicais do leste europeu e oriente médio ao gingado brasileiro, Theo Mizú & Banda apresentam um repertório autoral dançante e universal que promete cativar todo tipo de público.

09/12 – Sábado

11h00: Educação Social Através da Arte – Instituto Cacau Show (Multilinguagem)

12h00: Circo e História (Circo)

13h00: Amizade – Instituto Eurofarma (Música)

18h00: Lipe em: Meu lugar Favorito! (Teatro)

19h30: Grupo de professores da Escola Municipal Livre de Música de Itapevi

20h45: A Magia do Natal (Dança)

21h00: Mostra da Escola Municipal Livre de Dança de Itapevi (Dança)

Educação Social Através da Arte – Instituto Cacau Show (Multilinguagem): O Instituto Cacau Show é uma organização da sociedade civil que oferece oportunidades socioeducacionais, culturais e profissionais, desenvolvendo crianças e adolescentes por meio de uma educação de qualidade. Nessa mostra, será apresentada uma seleção do repertório trabalhado pelos educadores sociais ao longo do ano por meio da dança, coral, percussão e capoeira.

Circo e História (Circo): Mergulhe em uma aventura encantadora protagonizada por uma dupla única de palhaços, cujas habilidades circenses transcendem a imaginação. Dotados de destreza excepcional em malabares, bambolê e ilusionismo, esses palhaços não são apenas artistas de circo, mas guardiões de uma história extraordinária que se desenrola no picadeiro.

Amizade – Instituto Eurofarma (Música): Apresentação do coral infantil do Instituto Eurofarma, com um pot-pourri com 3 canções da música popular brasileira para reforçar o espírito coletivo e a amorosidade das relações.

Lipe em: Meu lugar Favorito! (Teatro): O espetáculo traz a história de Lipe, um menino esperto que adora ir à escola e compartilhar o dia com seu melhor amigo, Joca. Nos últimos tempos, algo diferente tem acontecido com ele: através de um sonho, Lipe recebe a mensagem que seu lugar favorito pode deixar de existir após ser atacado pelo temível Monstro do Lixo Gigante! A atração traz importantes lições sobre a preservação do meio ambiente e sobre como lidar com sensações muitas vezes difíceis de entender. Conteúdo acessível em Libras.

Grupo de professores da Escola Municipal Livre de Música de Itapevi (Música): A banda de professores da Escola Municipal Livre de Música é composta por professores de instrumentos de sopro, percussão, guitarra, baixo e teclado e apresenta músicas nos mais variados estilos musicais, como MPB, Rock, Bossa Nova, Samba, entre outros.

Mostra da Escola Municipal Livre de Dança de Itapevi (Dança): A Escola Municipal Livre de Dança da Secretaria de Cultura oferece os cursos de ballet clássico, jazz, contemporâneo e danças urbanas. Nesta mostra serão apresentadas as coreografias de conclusão de curso de diferentes turmas e estilos desenvolvidas ao longo do ano.

10/12 – Domingo

19h30: Mostra da Escola Municipal Livre de Dança de Itapevi

20h45: A Magia do Natal

21h00: Samba da Casa 26

Samba da Casa 26 (Música): O Samba da Casa 26 através de seu corpo de compositores tem como proposta criar, pesquisar e expandir a arte de compor sambas de roda, e através da vivência formar músicos, cantores, compositores, poetas e público. Nesse espetáculo, serão apresentados cronologicamente os 9 anos de atividade da Casa, através de canções inéditas que retratam nosso cotidiano.

Sobre a Rua de Natal

De 02 de dezembro de 2023 a 04 de janeiro de 2024 acontece a segunda edição da Rua de Natal de Itapevi, evento que levará novamente para o centro da cidade uma variada programação artística. Serão mais de 50 atrações como a chegada do Papai Noel, decoração da via pública, além de shows e espetáculos de diferentes linguagens. Toda a programação acontece na Rua Leopoldina de Camargo e será gratuita. O evento terá atrações de música, dança, circo e teatro, além do espetáculo de luzes que acontece diariamente. Um dos compromissos do festival é a valorização dos artistas locais, que também integrarão a programação. Dessa forma, o evento busca se conectar ainda mais com a população local e fomentar o hábito cultural na região.

Serviço

Rua de Natal – Itapevi

Data: de 02/12/2023 a 04/01/2024

Endereço: Rua Leopoldina de Camargo, 260 – Centro – Itapevi

Gratuito

Saiba mais em: www.ruadenatal.com.br

Instagram: @ruadenatalitapevi

Apresentação Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Brasalpla.

Patrocínio: @lojaodobras

Apoio: @itashoppingcentro, @prefeituradeitapevi, @fa.aco, @sanzito_mercado

Realização: @tatucult e Pim Produções