‘Rua da Gente – Circuito Entre Parques’ une diversão e gastronomia local

Neste domingo, dia 7 de julho, você terá a chance de prestigiar mais uma edição do “Rua da Gente – Circuito Entre Parques” com muita diversão e comidas feitas pelas pessoas empreendedoras da cidade. Das 8h às 16h, um trecho de quase um quilômetro da Avenida Antônio Piranga será fechado para os veículos e liberado para os pedestres circularem entre os parques do Paço e Pousada dos Jesuítas.

Na altura do número 700 da Avenida Antônio Piranga, o projeto Lazer na Cidade irá oferecer, das 9h às 14h, muita diversão com brinquedos infláveis, pula-pulas e jogos de mesa. Mais à frente, perto do número 1.106, o empréstimo de triciclos estará disponível para passeios em família nesse mesmo horário.

Em ambos os parques, barracas das pessoas empreendedoras do programa de Economia Solidária, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), venderão alimentos como gelinho, cachorro-quente, pastel, tapiocas, bolo de pote e açaí. Objetos artesanais também serão comercializados nos locais.

O traçado linear da Rua da Gente – Circuito entre Parques vai até depois do Parque do Paço, avançando sob o Viaduto da Rodovia dos Imigrantes, próximo da alça de acesso à capital, com uma calçada nova e larga. Nesse ponto também foram construídas três estações em aço inox para exercícios físicos e alongamentos.

Priorizando a segurança do pedestre, além do desvio do fluxo de veículos devidamente orientado, o alinhamento do trajeto ao lado do corredor de trólebus ganhou grades de proteção. Também há um grande bolsão de estacionamento de veículos na pista da Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquível, ao lado do piscinão. O acesso ao estacionamento fica sob o Viaduto 8 de Dezembro (Rodovia dos Imigrantes) e será sinalizado.

Serviço

“Projeto Rua da Gente – Circuito entre Parques”

Aos domingos e feriados, das 8h às 16h.

– Trecho entre o Parque Pousada dos Jesuítas e o Parque do Paço é para uso exclusivo de pedestres

– Bolsão de estacionamento fica sob Rodovia dos Imigrantes, ao lado do piscinão.