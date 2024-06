‘Rua da Gente – Circuito Entre Parques’ promove reflorestamento em Diadema

Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a edição do Rua da Gente – Circuito Entre Parques desse domingo, dia 30 de junho, além de muita diversão, adicionará em sua agenda o Programa Refloresta Diadema. Será realizado plantio solidário de 800 mudas de árvores típicas da Mata Atlântica, das 9h ao 12h. O ponto de encontro vai ser na frente do portão principal do Parque do Paço e a ação se estenderá pela avenida Antônio Piranga.

O Rua da Gente acontece das 8h às 16h, aos domingos e feriados, e libera para os pedestres trecho de aproxidamente um quilômetro da Avenida Antônio Ipiranga, entre os parques do Paço e dos Jesuítas.

Lançado em setembro de 2022, o Programa Refloresta Diadema foi criado para ampliar a cobertura vegetal do município. A iniciativa é uma ação fundamental do poder público para melhoria da qualidade de vida da população.

No Parque do Paço, também às 9 horas, a equipe do Programa de Agricultura Urbana, da Secretaria de Segurança Alimentar, realizará as Oficinas Horta em Casa, que irá ensinar como fazer uma horta caseira, aproveitando pequenos espaços. As técnicas de preparo do solo e colheita serão ensinadas e a inscrição é feita na hora.

O incentivo à alimentação saudável se estende até o Parque dos Jesuítas. Das 9h às 13h, o Teatro Nutrir utiliza bonecos para ensinar as crianças, entre 5 e 9 anos, sobre bons hábitos e alimentação adequada.

Também no Parque dos Jesuítas, às 8h, a Secretaria de Esporte e Lazer fará aulas abertas de capoeira e de funcional, uma técnica de treino para o corpo desenvolver capacidades funcionais necessárias às atividades do dia a dia, como agachar e saltar.

Na altura do número 700 da Avenida Antônio Piranga, o projeto Lazer na Cidade irá oferecer, das 9h às 14h, entretenimento e diversão com dois pula-pulas. Mais à frente, perto do número 1.106, o empréstimo de triciclos estará disponível para passeios em família nesse mesmo horário.

O traçado linear da Rua da Gente – Circuito entre Parques vai até depois do Parque do Paço, avançando sob o Viaduto da Rodovia dos Imigrantes, próximo da alça de acesso à capital com uma calçada nova e larga. Nesse ponto também foram construídas três estações em aço inox para exercícios físicos e alongamentos.

Priorizando a segurança do pedestre, além do desvio do fluxo de veículos devidamente orientado, o alinhamento do trajeto ao lado do corredor de trólebus ganhou grades de proteção. Também há um grande bolsão de estacionamento de veículos na pista da Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquível, ao lado do piscinão. O acesso ao estacionamento fica sob o Viaduto 8 de Dezembro (Rodovia dos Imigrantes) e será sinalizado.

Serviço

“Projeto Rua da Gente – Circuito entre Parques”

Aos domingos e feriados, das 8h às 16h.

– Trecho entre o Parque Pousada dos Jesuítas e o Parque do Paço é para uso exclusivo de pedestres

– Bolsão de estacionamento fica sob Rodovia dos Imigrantes, ao lado do piscinão.