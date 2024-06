Rua da Gente – Circuito Entre Parques celebra o encerramento da Semana Mundial do Brincar

Domingo é, sim, um ótimo dia para descanso, mas já pensou em passar um dia em família com direito a fazer parte da Semana Mundial do Brincar? Essa é a proposta de mais uma edição da “Rua da Gente – Circuito Entre Parques”, que é realizada em todos os domingos e feriados, das 8h às 16 horas. Um trecho de quase um quilômetro da Avenida Antônio Ipiranga será fechado para os veículos e liberados para os pedestres circularem entre os parques do Paço e Pousada dos Jesuítas.

A atração principal desta edição é o encerramento da Semana Mundial Do Brincar, que aconteceu entre os dias 25 e 2 de junho, que será realizado no Parque Pousada dos Jesuítas, das 9h às 14 horas. A ação reunirá 30 escolas de Educação Infantil, com muita amarelinha, escorregador de papelão, bolinhas de sabão, queimada e brincadeiras de roda para a criançada e toda a família.

A Semana Mundial do Brincar é uma ação promovida todos os anos pela Aliança pela Infância, e em 2024 mobilizou 79 escolas e cerca de 15 mil estudantes de Educação Infantil do município. A campanha tem a intenção de inteirar a população sobre a importância do brincar nessa fase da vida.

Durante a atividade também será realizado a assinatura do documento “Decreto da Semana Municipal do Brincar” pelo prefeito Filippi, que garante a realização da Semana Mundial do Brincar anualmente.

Também no Parque Pousada dos Jesuítas, das9h às 13 horas, a equipe do Programa de Educaçāo Alimentar, da Secretaria de Segurança Alimentar, realizará um show de fantoches para as crianças aprenderem sobre a necessidade de se alimentar corretamente.

Na altura do número 700 da Avenida Antônio Piranga, o projeto Lazer na Cidade irá oferecer, das 9h às 14h, entretenimento e diversão com jogos de tabuleiro, de mesa, pula-pula e brinquedos infláveis. Mais à frente, perto do número 1.106, rampas, obstáculos, empréstimo de skates e outras possibilidades sobre rodas estarão disponíveis para passeios em família nesse mesmo horário.

O programa Rua da Gente foi lançado no dia 28 de abril e será realizado em todos os domingos e feriados, com o propósito de oferecer mais opções de lazer para os moradores e motivar a ocupação de espaços públicos.

O traçado linear da Rua da Gente – Circuito entre Parques vai até depois do Parque do Paço, avançando sob o Viaduto da Imigrantes até próximo da alça de acesso à capital com uma calçada nova e larga. Nesse ponto também foram construídas três estações em aço inox para exercícios físicos e alongamentos.

Priorizando a segurança do pedestre, além do desvio do fluxo de veículos devidamente orientado, o alinhamento do trajeto ao lado do corredor de trólebus ganhou grades de proteção. Também há um grande bolsão de estacionamento de veículos (a 45º) na pista da avenida Fábio Eduardo Ramos Esquível, ao lado do piscinão. O acesso ao estacionamento fica sob o Viaduto 8 de Dezembro (Rodovia dos Imigrantes) e será sinalizado.

Serviço

“Programa Rua da Gente – Circuito entre Parques”

Aos domingos e feriados, das 8h às 16h;

– Trecho entre o Parque Pousada dos Jesuítas e o Parque do Paço é para uso exclusivo de pedestres

– Bolsão de estacionamento fica sob Rodovia dos Imigrantes, ao lado do piscinão.