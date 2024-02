RS terá planejamento do setor de transportes elaborado pela Infra S.A.

O governo do Rio Grande do Sul assinou nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, um contrato para que a Infra S.A., empresa estatal vinculada ao Ministério dos Transportes, elabore o Plano Estadual de Logística e Transporte (Pelt). Na prática, isso significa que a Infra S.A. ficará responsável pelo planejamento do futuro do setor de infraestrutura de transportes no Estado, com foco na atração de investimentos, aumento da competitividade eficiência e sustentabilidade da rede logística.

A contratação prevê que a estatal federal entregue ao governo um diagnóstico preciso e atualizado sobre as condições da rede logística do Rio Grande do Sul.

O Pelt-RS também identificará os projetos estratégicos para o estado gaúcho, incluindo avaliações preliminares sobre a viabilidade econômica para concessões e parcerias público-privadas de ativos de infraestrutura como rodovias, ferrovias, hidrovias e portos.

A previsão é de que o trabalho seja concluído em até 18 meses após o início das atividades.

Durante a cerimônia de assinatura do contrato, o diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Bastos, destacou que o Pelt possibilitará uma maior assertividade e eficiência na alocação dos recursos destinados ao setor de transportes.

Segundo Bastos, a metodologia utilizada pela Infra S.A. também identificará os empreendimentos capazes de aumentar a eficiência da matriz de transporte do Estado. “O Pelt traz previsibilidade sobre o futuro da malha de transportes. Isso é fundamental para que o setor privado participe do desenvolvimento da infraestrutura com investimentos essenciais para o financiamento de obras importantes”, afirmou.

Além do contrato com o RS, a Infra S.A. está elaborando o Pelt de Minas Gerais, conforme contrato assinado em novembro do ano passado. Antes, realizou o mesmo trabalho para o governo de Rondônia, com documento de diagnóstico entregue em maio do ano passado.