RS tem alerta de temporal nesta quinta; ventos podem superar 100 km/h

A Defesa Civil do RS divulgou um alerta de temporal para o estado, válido entre quinta (19) e sexta-feira (20).

O comunicado fala em tempestades intensas na fronteira com o Uruguai e no oeste gaúcho nesta quinta. Também são esperadas descargas elétricas, granizo e ventos fortes de 70 a 90 km/h, podendo ultrapassar 100 km/h isoladamente.

Temporais e chuvas fortes também devem afetar a região Noroeste, Missões, Centro, Campanha, Sul, Costa Doce, Vales e região metropolitana de Porto Alegre. Isso acontece, segundo a Defesa Civil, devido ao aumento da umidade do Norte e a uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão no Paraguai.

À noite, as tempestades se espalham pela Campanha, Sul, Missões, Centro e Costa Doce. O órgão estadual estima acumulados de 40 a 70 mm/dia de chuva no Centro-Oeste, Campanha, Missões e Noroeste gaúcho, e de 10 a 25 mm/dia nas outras áreas.

Na madrugada e manhã de sexta, a frente fria avança. São esperadas chuvas moderadas a fortes e temporais para a metade Norte, Centro e região metropolitana de Porto Alegre. À tarde, as chuvas moderadas persistem no Noroeste, Norte e Nordeste, com acumulados de até 35 mm/dia no Norte e 20 mm/dia nas demais áreas. Ventos fortes de 40 a 60 km/h permanecem na maioria do RS.

No sábado (21), a frente fria deve se afastar. Isso pode trazer tempo firme para a maioria do Rio Grande do Sul, com possibilidade de chuviscos no Norte e Noroeste à tarde. Ventos na metade Sul devem ser mais fortes, entre 40 e 50 km/h.

BACIAS EM ALERTA

Todas as bacias hidrográficas do RS estão em alerta por causa das chuvas entre quinta e sexta. Esse aviso indica o risco de elevação dos níveis em arroios e rios menores, que podem transbordar, além de possíveis alagamentos em áreas urbanas.

A Defesa Civil do RS trabalha com quatro níveis para as bacias hidrográficas: normal (verde), alerta (amarelo), inundação (laranja) e inundação severa (vermelho).

“Não é o caso de alerta de inundações, enchentes, mas temporal que, pelo vento forte, granizo, pode trazer muitos riscos à população”, disse o governador Eduardo Leite. “Por isso, estejam todos conscientes de evitar se expor a risco durante a quinta-feira”, acrescentou.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de “perigo” para o RS. O comunicado, válido também para quinta e sexta-feira, prevê corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.