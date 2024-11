RS se prepara para fortes chuvas e tempestades nesta quarta (20)

As regiões do Litoral Norte, a Região Metropolitana de Porto Alegre e parte da Serra Gaúcha são as áreas mais impactadas pelas condições meteorológicas adversas previstas para esta quarta-feira (20). De acordo com informações fornecidas pela Climatempo, o estado do Rio Grande do Sul deverá enfrentar chuvas intensas e tempestades durante o período da madrugada e manhã. A expectativa é que o volume de precipitação se aproxime de 100 milímetros em algumas localidades, enquanto as rajadas de vento poderão atingir velocidades de até 85 km/h.

Cidades como Torres, Tramandaí, Porto Alegre e São Leopoldo estão na linha de frente para receber os maiores volumes de chuva. Em Torres, por exemplo, a previsão indica que a precipitação pode alcançar a marca dos 100 milímetros. Em Canoas, situada na Região Metropolitana, são aguardados aproximadamente 50 milímetros.

Porto Alegre deverá vivenciar uma quarta-feira caracterizada por chuvas contínuas ao longo do dia, com temperaturas que não devem ultrapassar os 19 graus Celsius, um cenário bem diferente dos 38 graus registrados no último domingo (17).

Na Serra Gaúcha, a instabilidade meteorológica também será predominante. A Climatempo explica que a presença de um cavado meteorológico – uma área onde ocorre perturbação dos ventos em altitudes médias – juntamente com o fluxo de umidade direcionado ao estado, contribuirá para manter o tempo instável em toda a região. As chuvas devem se intensificar entre o final da manhã e o início da tarde, possivelmente acompanhadas por raios e ventos fortes.

Enquanto isso, a previsão para o extremo sul do estado é mais favorável, com uma expectativa de estabilidade nas condições climáticas, sem previsão de chuvas significativas.