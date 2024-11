RPM prende dois criminosos em SP com uso de reconhecimento facial

Na manhã desta quarta-feira (29), equipes do Radiopatrulhamento com Motocicletas (RPM) efetuaram a prisão de dois indivíduos procurados pela Justiça em diferentes locais da região do extremo sul de São Paulo.

A primeira prisão ocorreu na Rua Canal do Cocaia, durante uma operação de patrulhamento focada em roubos de carga. Um homem foi abordado e, inicialmente, forneceu um nome que não apresentava irregularidades. No entanto, seu comportamento levantou suspeitas, e uma consulta por reconhecimento facial revelou que ele era procurado pelo artigo 157 (roubo), com mandado expedido pela Vara Criminal de Salvador.

Simultaneamente, outra equipe realizava patrulhamento na Rua Flor D’Alva, onde abordou um homem que demonstrou nervosismo ao avistar a presença policial. Uma consulta no aplicativo inteligente confirmou que ele possuía um mandado de prisão por roubo, com uma pena de 11 anos a ser cumprida em regime fechado.

Ambos os casos foram apresentados no 101º Distrito Policial, onde as prisões foram formalizadas, e os indivíduos permaneceram à disposição da Justiça.