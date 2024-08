ROYAL CANIN® promove sessões de cinema a céu aberto e pet friendly em São Paulo

A ROYAL CANIN® convida os amantes de pets para o Cinema Open Air Pet Friendly, que acontece nos dias 7 e 8 de setembro no Mooca Plaza Shopping (SP). A iniciativa promete criar momentos inesquecíveis de diversão e interação, reforçando o compromisso da marca com o bem-estar animal e a Saúde Através da Nutrição.

A programação inclui sessões de filmes populares, onde os pets possuem um papel especial na história do protagonista, como: Up: Altas Aventuras e VIVA – A Vida é uma Festa, selecionados para agradar o público como um todo, independentemente da idade. Os interessados em participar do evento poderão retirar seus ingressos gratuitamente pela plataforma Sympla, no link. Cada inscrito poderá levar, de forma gratuita, um acompanhante e o pet.

Na ocasião, para os participantes das sessões, haverá pipoca, em parceria com o Cinemark, e bebida não alcoólica como acompanhamento. Além da área exclusiva de sessão de cinema, a ativação também contará com uma área de livre acesso, onde estará a “Lanchopet” móvel, para a retirada de amostra de alimento da marca, surpresas para os cães e pipoca para os tutores. Os participantes também terão a oportunidade de registrar o momento em um painel personalizado com revelação de foto instantânea. O ambiente foi pensado para oferecer conforto e bem-estar aos tutores e seus pets, com estrutura e suporte para auxiliar nos cuidados com os animais presentes.

O evento contará também com a participação da ONG Focinho Amigo, que terá um espaço dedicado para a divulgação do trabalho da instituição e a comercialização de produtos para arrecadação de fundos.

“O Cinema Open Air Pet Friendly proporcionará um momento de conexão entre os pets e seus tutores, reforçando os benefícios da interação humano-animal e a importância da alimentação específica. Nosso propósito é entreter, mas, principalmente, conscientizar sobre o papel fundamental da nutrição de acordo com as necessidades individuais de cada animal, para que tenham mais saúde desde o início da vida”, conta Gláucia Gigli, Diretora de Marketing e Vendas do Canal Especializado da Royal Canin Brasil.

Por meio da campanha “Saúde é Magnífica. Cada Cão Também”, a ROYAL CANIN® realizou ações em diferentes cidades do Brasil, que levaram a mais pessoas a relevância da dieta individualizada para a saúde dos cães. Entre as ações está o Pet Truck, uma experiência educativa e interativa aos tutores e cães por meio de atendimento veterinário rápido, com pesagem e recomendações nutricionais e um painel expositor de croquetes (grãos), destacando a ciência e inovação por trás dos formatos adaptados às particularidades de cada animal.

Serviço

Data: 7 e 8 de setembro

Horário: das 14h às 20h

Local: Estacionamento do Mooca Plaza Shopping (ao lado do Pet Park) – Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313 – Vila Prudente, São Paulo/SP

Ingressos: grátis pela plataforma Sympla no link

Cada cadastro garante o direito de levar um acompanhante e um pet.

Programação

Sábado (07/09)

das 14h às 16h: Up: Altas Aventuras

das 16h às 18h: VIVA – A Vida é uma Festa

das 18h às 20h: Up: Altas Aventuras

Domingo (08/09)