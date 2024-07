ROYAL CANIN® oferece experiência interativa para tutores de cães

Como parte de seu compromisso com a saúde animal, a ROYAL CANIN® promove uma ativação especial, um pet truck itinerante para orientação de tutores de cães de diferentes raças, portes e fases de vida. A ação faz parte da Campanha “Saúde é Magnífica. Cada Cão Também”, focada na conscientização sobre a importância da nutrição individualizada, de acordo com as necessidades específicas de cada pet.

A ativação contará com uma estrutura completa para proporcionar uma experiência educativa e interativa aos tutores de São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, entre 20 de julho e 17 de agosto.

Ao iniciar a jornada, o público encontrará totens que desvendarão curiosidades diferentes relacionadas aos pets. Ao clicar na tela, o tutor verá a imagem dos animais e será direcionado ao conteúdo informativo e dinâmico sobre cada um deles, de acordo com as características informadas. Ao lado dos totens, será disponibilizado um atendimento rápido veterinário para pesagem e recomendações nutricionais, reforçando o compromisso da companhia com a saúde dos gatos e cães.

Na sequência, os tutores terão a oportunidade de explorar um painel de croquetes, que apresentará toda ciência e inovação por trás da produção dos produtos da marca, a partir das particularidades de cada animal.

“Cada cão possui necessidades nutricionais únicas, e nosso objetivo é oferecer aos tutores orientações valiosas para a saúde e o bem-estar dos seus pets”, comenta Gláucia Gigli, Diretora de Marketing e Vendas do Canal Especializado da Royal Canin Brasil. “Com o Pet Truck itinerante, buscamos proporcionar uma experiência enriquecedora e informativa, destacando a importância da nutrição sob medida e do cuidado veterinário regular para a longevidade e qualidade de vida dos cães.”

Na ocasião, haverá também uma “lanchopet” móvel, espaço onde os tutores poderão retirar surpresas para os seus pets e completar a experiência da marca ROYAL CANIN®. Ao final da jornada, será possível registrar o momento junto aos seus cães, em um painel de fotos personalizado.

Para mais informações sobre as ações da ROYAL CANIN®, acesse o site e fique por dentro das novidades.

Serviço

Data: 20 e 21 de julho

Horário: sábado, das 10h às 16h e domingo, das 11h às 17h

Local: Estacionamento do Mooca Plaza Shopping (ao lado do Pet Park) – Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313 – Vila Prudente, São Paulo/SP

Data: 27 e 28 de julho

Horário: das 10h às 17h

Local: Estacionamento da Petlove Braz Leme – Avenida Braz Leme, 1200 – Santana, São Paulo/SP

As informações das ações em Campinas e Rio de Janeiro ainda serão divulgadas, e novas praças podem ser confirmadas.