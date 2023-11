ROYAL CANIN® marca presença na Expo Gatos 2023 neste fim de semana

A ROYAL CANIN®, empresa global especialista em Saúde Através da Nutrição para gatos e cães, participa mais uma vez de uma das maiores exposições de felinos do país, a Expo Gatos.

O encontro anual aberto ao público é promovido pela Amacoon (Associação da Raça Maine Coon no Brasil) e conta com o patrocínio oficial da ROYAL CANIN®. A segunda edição deste ano será realizada no Tênis Clube, na cidade de Santos (SP), nos dias 2 e 3 de dezembro.

Para quem é apaixonado por gatos e quer saber tudo sobre eles, o evento é uma ótima oportunidade para ver de perto espécies raras e exóticas de felinos. Uma das mais aguardadas é a Maine Coon, considerada uma das raças naturais mais antigas da América do Norte. São gatos altos, musculosos e de ossatura grande e forte. Geralmente, os machos alcançam 10 quilos, já as fêmeas desta espécie chegam a pesar sete quilos.

Além disso, criadores de felinos de diversas regiões do país participam das competições internacionais que avaliam: Melhor da Classe; Melhor da Cor; Melhor da Raça; Melhor da Categoria; e Campeão – entre todas as categorias anteriores.

Durante os dois dias de evento, a ROYAL CANIN® estará com um espaço para receber convidados e público, além de apresentar o seu portfólio completo para gatos e entregar amostras de alimentos para pets e brindes para os tutores presentes. “Faz parte do nosso compromisso levar Saúde Através da Nutrição para gatos e cães. Estar aliado a uma associação respeitada como a Amacoon é fundamental para nós, além de ser uma excelente oportunidade de reforçarmos o nosso portfólio completo de alimentos para gatos e conscientizar sobre a importância da alimentação adequada para um crescimento saudável desde o começo da vida”, conta Eduardo Zaneli, Médico Veterinário e Coordenador de Negócios do Pilar Profissional da Royal Canin Brasil.

Nesta edição, a ROYAL CANIN® traz ao público alguns parceiros criadores de raças exóticas que irão exibir seus felinos no estande, e os apaixonados por gatos terão a oportunidade de conhecer de perto cada uma delas. A marca também receberá o Campeão Mundial da raça Bengal para um momento de fotos e relacionamento com os criadores.

Para mais informações sobre as ações promovidas pela ROYAL CANIN® e a linha completa de alimentos para gatos, acesse o site.

Serviço:

Expo Gatos 2023 – Santos/SP

Site do evento: no link

Local: Tênis Clube de Santos

Endereço: Rua Minas Gerais, nº 37 – Santos/SP

Data: 2 e 3 de dezembro de 2023

Horário: das 10h às 18h

Entrada: Gratuita com a doação de 1 alimento úmido ou alimento seco para gatos