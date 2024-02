ROYAL CANIN® investe em parceria com Hospital Veterinário da USP

A ROYAL CANIN®, empresa global que oferece Saúde Através da Nutrição para gatos e cães, reconhece a importância de criar ações positivas em prol da sociedade por meio de iniciativas que vão além da nutrição, e segue empenhada em abordar questões que impactam a saúde e o bem-estar dos animais. Um exemplo disso é a sua recente parceria com o Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP), localizado no Butantã, na cidade de São Paulo/SP.

A companhia fez investimentos no final do último ano para mobiliar e revitalizar a área da recepção do Hospital Veterinário, que foi adaptada para realizar atendimentos Cat Friendly, para melhor receber os felinos e seus tutores, separadamente de cães. O Hospital Veterinário (HOVET), criado em 1981 e considerado o maior da América Latina, em relação ao número de casos atendidos, foi pioneiro no oferecimento de especialidades veterinárias e cirúrgicas no Brasil, e hoje atende animais vindos de diferentes regiões da cidade de São Paulo. “Recebemos diariamente muitos pets em nosso espaço. Com a parceria e o investimento da ROYAL CANIN®, hoje temos uma área de recepção dimensionada e mobiliada para receber de forma confortável e adequada cães e gatos, seguindo o conceito Cat Friendly. Além disso, distribuímos QrCodes pelo ambiente, que levam os tutores a acessar conteúdos da marca com informações importantes sobre a saúde dos pets; um projeto também educacional”, explica Prof. André Zoppa, Diretor do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP.

A reforma, que foi entregue no final de 2023, oferece mais conforto aos animais, tutores e funcionários do HOVET. Com a separação das espécies na recepção, o estresse dos gatos diminuiu, a comodidade e segurança aumentaram, possibilitando melhor organização para o pronto atendimento de quem chega até o local. “Nossas consultas são realizadas por ordem de chegada e por meio da distribuição de senhas, de acordo com a gravidade de cada caso e da disponibilidade de vagas. Já conseguimos perceber o quanto as adaptações no espaço nos ajudaram nessa logística. Além disso, também temos programado melhorias nas salas de atendimento anexas ao espaço da recepção”, reforça Prof. Zoppa.

Alzira Kakeya, Coordenadora de Assuntos Científicos da Royal Canin Brasil, destaca que a empresa busca gerar valor não só para os pets, mas também para tutores e Médicos-Veterinários. “Trabalhamos para construir um negócio sustentável e socialmente responsável. Acreditamos que parcerias estratégicas e sólidas são fundamentais para ampliar nosso alcance e possibilitar a construção de Um Mundo Melhor para os Pets. Nosso relacionamento com a USP engloba todo o ecossistema do hospital e vai desde o apoio na liga acadêmica dos estudantes e envio de amostras de alimentos da marca, até a capacitação das diretrizes de abordagem Cat Friendly para todos os envolvidos no atendimento felino. Isso nos deixa muito felizes”, afirma.

O Hospital Veterinário da USP fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e o atendimento é feito por ordem de chegada, com distribuição de senhas que se limitam à capacidade do local. O custo da consulta tem valor comum a todos os casos e validade de trinta dias para retornos. Os valores referentes a exames e demais procedimentos são informados conforme a necessidade de cada paciente. O Hospital também oferece atendimento público aos moradores de baixa renda de São Paulo, por meio de um convênio firmado com a Prefeitura do município.

Serviço

Local: HOVET – Hospital Veterinário Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP

Endereço: Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87 – Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira – São Paulo/SP

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h