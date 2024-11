Roxy Dinner Show, palco para o encerramento do G20 Social no Rio

Roxy Dinner Show, recém inaugurado, em Copacabana, foi palco para o jantar de encerramento do G20 Social no Rio de Janeiro, realizado na noite de domingo (17), foi uma celebração que uniu diplomacia, gastronomia e cultura brasileira. O evento, oferecido pela Bloomberg Philanthropies, aconteceu no icônico cinema Roxy, transformado em casa de espetáculos e se tornando o mais novo ícone de entretenimento no país, lugar perfeito para um evento desse porte.

Participantes e Autoridades – Entre os convidados estavam figuras importantes do governo brasileiro, como a primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, que foi uma das primeiras a chegar ao evento. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também marcou presença, acompanhado da esposa Cristine Paes, que aproveitou uma apresentação de samba mostrando sua alegria contagiante. Outros participantes notáveis incluíram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que chegou discretamente, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias; o ministro da Secretaria-Geral da Presidência e coordenador do G20 Social, Márcio Macedo. O deputado federal Renan Ferreirinha (PSD) e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, também estiveram presentes; Leandro Rocha de Araújo – do Ministério das Relações Exteriores; a engenheira Magda Chambriard – presidente da Petrobras e a advogada Nathalie Chambriard, Marcel Balassiano, Subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura do Rio, e Paul Corrêa do Lago, um dos membros do Comitê G20, entre outras personalidades.

Janja chegou com sua comitiva, e sentou-se na primeira fila, com Cristine e Eduardo Paes. O menu da noite, sob a criação do chef Danilo Parah, homenageia a rica gastronomia brasileira, destacando ingredientes autênticos e receitas tradicionais com um toque contemporâneo. Reconhecido por sua cozinha que une influências do Sudeste e do Nordeste, refletindo a diversidade culinária do país. Os pratos mais pedidos foram o frango com quiabo acompanhado de purê de mandioquinha e a moqueca de banana-da-terra. A primeira-dama optou por um prato especial: filé mignon servido com mil folhas de mandioca e um molho de jabuticaba, uma combinação que fez sucesso entre os convidados. A sobremesa mais apreciada foi o clássico manjar, que rapidamente se tornou o best-seller da noite.

Programação cultural genuinamente brasileira, foi um show à parte, proporcionando uma apresentação vibrante que encantou os 400 convidados. O ponto alto da apresentação foi uma interpretação emocionante de “Aquele Abraço”, que levou o público a aplaudir de pé.

Em tempo: O Roxy Dinner Show se transformou em um espaço sofisticado que combina cultura e gastronomia brasileira em uma experiência imersiva completa. O espetáculo “Aquele Abraço”, idealizado por Abel Gomes, leva o público a uma viagem sensorial pela cultura brasileira, utilizando um painel de LED 4D de 210 metros quadrados para exibir cenários icônicos como o Pelourinho e a Amazônia.

Deixando Janja e todos os convidados em êxtase, afinal, é impossível não se encantar com a riqueza cultural brasileira, o espetáculo tem trilha sonora emblemática, que percorre mais de 50 ritmos nacionais, dirigida por Pretinho da Serrinha.

Encerramento e Impacto

O jantar marcou o fim das atividades sociais do G20 no Rio, incluindo o Urban 20, fórum que reuniu líderes das principais cidades do mundo. O documento final, assinado por representantes das 26 cidades participantes, será entregue ao presidente Lula, destacando a cooperação e o compromisso dos líderes urbanos com os temas discutidos.

Curiosidades: a entrega ao redor do cinema Roxy atraiu curiosos e turistas, que testemunharam o clima festivo e a passagem de autoridades escoltadas pela Polícia Rodoviária Federal e do Exército. O evento também marcou a entrega de lembranças especiais: os convidados receberam um caixa, contendo um jogo de xícaras de porcelana com a marca da casa, como recordação da noite.