Roxette UK Tour no Brasil: A trilha sonora da sua vida, agora ao vivo!

Na próxima semana, a banda inglesa Roxette UK desembarca no Brasil para uma turnê histórica, passando por 10 cidades entre março e abril, trazendo um espetáculo que promete fazer o tempo voltar.

Quando It Must Have Been Love tocou na icônica cena do filme “Uma Linda Mulher”, o mundo inteiro sentiu. A música, que originalmente foi escrita como uma canção de Natal na Suécia, tornou-se um dos maiores sucessos do Roxette e se eternizou na cultura pop.

Quem não se lembra de Julia Roberts e Richard Gere naquela limusine, com essa canção ao fundo, selando uma das histórias de amor mais marcantes do cinema?

Algumas músicas não são apenas hits – elas fazem parte da nossa história. São aquelas canções que tocavam no rádio enquanto você dirigia sem destino, que marcaram um amor inesquecível ou que embalaram noites em claro entre lágrimas e sonhos. Agora, chegou a hora de reviver tudo isso!

Se você já cantou It Must Have Been Love com o coração apertado, se jogou ao som de The Look ou se emocionou com Listen to Your Heart, essa é a sua chance de sentir tudo isso outra vez – e, desta vez, ao vivo!

The Look, Joyride, Dangerous, Fading Like a Flower e tantos outros sucessos embalaram momentos inesquecíveis para milhões de fãs.

Agora, essas músicas ganham vida novamente nos palcos brasileiros, com uma performance arrebatadora e uma produção impecável que transporta o público diretamente para os anos dourados da música.

Roxette UK promete entregar ao público uma apresentação fiel à essência da banda original, com um repertório impecável e uma produção que recria toda a magia das apresentações que conquistaram o mundo. Será uma produção impecável, transformando cada show em um espetáculo visual e sonoro memorável.

Libbi Cooper, no papel de Marie Fredriksson, impressiona com sua presença de palco magnética e uma voz que resgata a essência da cantora sueca com autenticidade. Já Matt Black, como Per Gessle, incorpora o carisma e o talento do músico em cada acorde. Ao lado de músicos extraordinários – Jake Graham (guitarra), Joe Lally (baixo) e Andy Mapp (bateria) –, a banda entrega um espetáculo eletrizante, que vai além de um show.

A turnê terá início em Belo Horizonte/MG, no dia 21 de março, com um espetáculo emocionante no BeFly Minascentro, seguido por uma apresentação em Divinópolis/MG, no dia 22 de março, no Espaço HIT. No dia 23 de março, é a vez de São Paulo/SP, onde os fãs poderão reviver os clássicos de Roxette no palco do Tokio Marine Hall.

A jornada musical segue para Vitória/ES, no dia 26 de março, no Espaço Patrick Ribeiro, e depois para Curitiba/PR, no dia 27 de março, no Teatro Positivo. Em Joinville/SC, no dia 28 de março, o show acontece no Teatro da Liga, e no dia 29 de março, a emoção toma conta do Palácio Sunset, em São José dos Campos/SP.

No dia 4 de abril, Porto Alegre/RS recebe o espetáculo no Opinião Bar; no dia 5 de abril, é a vez de Florianópolis/SC, no Teatro do CIC; e, fechando a turnê com chave de ouro, Blumenau/SC recebe o último show no dia 6 de abril, no Teatro Michelangelo.