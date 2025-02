Roupa Nova traz turnê comemorativa para Guarujá/SP no dia 23 de maio

A banda Roupa Nova chega com a sua turnê de 2025 em Guarujá, no dia 23 de maio, na Arena Jequitimar, para comemorar 40 anos de carreira. Prometendo muito agito e nostalgia, os ingressos já estão à venda no site Shotgun/Roupa Nova.

Com números que impressionam e shows cada vez mais lotados, o grupo conta com mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela. Vencedores do Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro com o disco Roupa Nova em Londres, gravado em 2009 nos estúdios de Abbey Road na capital britânica, a banda também acumula discos de ouro e platina, com o álbum Roupa Nova 30 anos, de 2010. Sempre inovando nesses 40 anos, a banda lançou ainda o álbum As Novas do Roupa, composto por 11 canções inéditas, que estão disponíveis nas principais plataformas digitais.

São gerações de fãs que atravessaram as mudanças na música e seguem fiéis em cada palco que pisam os integrantes Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Serginho Herval e Fábio Nestares, que chegou para somar após o falecimento de Paulinho, em 2020.

Dentre as parcerias que a banda já fez ao longo de toda a carreira estão Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Rita Lee, Sandra de Sá, Zélia Duncan, Fagner, Steve Hackett, David Coverdale, Fafá de Belém, Lulu Santos, Leandro & Leonardo, Daniel, Ney Matogrosso, Luan Santana, Maite Perroni e outros.

Em 2020, a banda comemorou 40 anos de carreira, mas com a chegada repentina da pandemia por conta da COVID-19, o show comemorativo foi adiado.

Em 2022, a banda gravou um inédito e emocionante projeto para celebrar os 40 anos de grupo, com participações especiais de ANAVITÓRIA, Daniel, Marcos & Belutti, Melim e Tiago Abravanel, que deram voz a sucessos que transcendem as barreiras da música. No mesmo ano, foi realizada uma homenagem ao Paulinho, com holografia do ídolo, durante a música “Os Corações Não São Iguais”, na Jeunesse Arena, Rio de Janeiro.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis no site Shotgun e podem ser adquiridos em pontos físicos informados no site. Os setores estão divididos em cadeiras premium, cadeiras ouro, cadeiras pratas, mesas e pista comum.

Menores de 16 anos podem entrar com autorização ou acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

O show é uma realização da Backstage Produtions.

SERVIÇO

Data: 23 de maio

Abertura dos Portões: 19 horas

Venda de ingressos:

https://shotgun.live/pt-br/events/roupa-nova-turne-40-anos-guaruja-sao-paulo

Local: Arena Jequitimar – Avenida Marjory da Silva Prado, 1100 – Balneário Praia do Pernambuco, Guarujá – SP