“Roupa Nova Tour 2025” percorrerá todos os cantos do país

Roupa Nova, uma das bandas mais consagradas da música brasileira, anuncia sua nova turnê “Roupa Nova – Tour 2025”. O espetáculo promete emocionar o público ao celebrar décadas de sucessos que marcaram gerações, enquanto revisita grandes clássicos e apresenta novidades especiais.

Com estreia marcada para maio de 2025, a turnê percorrerá diversas cidades do Brasil, oferecendo uma experiência única aos fãs que acompanham fielmente a banda. Conhecidos por suas harmonias vocais inconfundíveis e arranjos impecáveis, Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares preparam um show repleto de surpresas, com uma produção moderna e tecnológica, sem perder a essência que conquistou milhões de corações.

Com realização da Music On Events, uma das principais produtoras de show do país, a “Tour 2025” é mais do que um show, é uma jornada musical pela trajetória de Roupa Nova, e celebra o sucesso da única banda brasileira em atividade ininterrupta e com a mesma formação (Paulinho em memória).

“Queremos conectar o público às memórias que construímos juntos ao longo desses 45 anos, celebrando o presente e olhando para o futuro com muita música e emoção”, destaca Nando, baixista da banda.

Com um repertório que promete trazer hits inesquecíveis como “Dona”, “Whisky a Go Go”, “Volta pra Mim”, “A Viagem” e muitas outras, o espetáculo também abrirá espaço para momentos interativos e canções repaginadas especialmente para a turnê.

Prepare-se para reviver emoções, celebrar histórias e se encantar novamente com o som inigualável de Roupa Nova. “Roupa Nova 2025 – O Som da Nossa História” é uma celebração imperdível para fãs de todas as gerações.

As primeiras cidades confirmadas que receberão o espetáculo são Aracajú (16 de maio), Salvador (17 de maio), Campinas (19 de julho) e Rio Preto (16 de agosto). Os ingressos estarão disponíveis no site da Ticketmaster