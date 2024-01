Roupa Nova 40 anos vai invadir o oceano com shows de Nando Reis, Ira, Capital Inicial e muito mais

Dando continuidade as comemorações dos 40 anos de carreira, a icônica banda Roupa Nova vai navegar rumo ao Sol a convite da PromoAção Eventos, principal empresa de navios temáticos do mundo. E, eles não estarão sozinhos, Nando Reis, Ira, Paralamas do Sucesso, Cidade Negra, Mauricio Manieri e Capital Inicial completam o line up dessa grande festa.

Saindo do Porto de Santos, a banda Roupa Nova navegará de 01 a 03 de março a bordo do MSC Preziosa, transatlântico equipado com escadarias de cristal, piscina com uma borda “infinita”, SPA, teatro, cassino, cinema 4D, bares e lounges espalhados pelos mais 330m de comprimento e muito mais espaços de lazer.

Serão três dias de muitas surpresas para guardar na memória. Além dos shows diários, as festas serão temáticas. No primeiro dia a “Festa do Branco” vai trazer paz e iluminar o ambiente, no dia seguinte os navegantes poderão curtir um dia em Búzios e a noite caprichar na “Festa a Fantasia” para curtir novas apresentações. E por fim, no último dia de navegação, após um dia em Angra dos Reis, os passageiros se despedem da viagem inesquecível com a “Festa Tropical”.

O Navio Roupa Nova sairá com mais de 4.3 mil passageiros e será palco de muitos sucessos como “Whisky a Go Go”, “A Viagem”, “Linda Demais”, “Coração Pirata”, “Dona” e muito mais.