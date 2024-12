“Round 6K” leva fãs de Round 6 a experiência real em SP com prêmio de R$ 1 milhão

A série “Round 6”, fenômeno da Netflix, transcendeu as telas e se transformou em uma competição real, a “Round 6K”, que promete desafiar fãs em São Paulo com uma experiência imersiva. Com um prêmio de R$ 1 milhão para o vencedor, a competição envolve atividades inspiradas na série, como corrida, cabo de guerra, labirinto e quiz.

A primeira fase consiste em um quiz online sobre a primeira temporada da série, onde os dois mil melhores classificados avançam para a etapa presencial. Esta etapa acontecerá no parque Villa Lobos, em São Paulo, no dia 14 de dezembro. Os participantes enfrentarão desafios icônicos da série, como o jogo “Batatinha frita 1, 2, 3”, com uma réplica da boneca Young Hee equipada com sensor de movimento. A competição seguirá eliminando participantes até a prova final: uma corrida de 6 quilômetros.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre 5 e 7 de dezembro no site do evento. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, residir em São Paulo e estar disponível para o evento em 14 de dezembro. Além disso, os inscritos devem estar aptos fisicamente para enfrentar as atividades que exigem esforço moderado a extremo.

O evento também é aberto ao público que deseja assistir e torcer pelos competidores, oferecendo ativações temáticas para os fãs da série. A entrada está sujeita à lotação.

Com essa iniciativa, a Netflix não só celebra o sucesso de “Round 6”, mas também cria uma experiência interativa única para os fãs, combinando entretenimento e desafio físico. A “Round 6K” promete ser um evento memorável para todos os envolvidos, unindo ficção e realidade em um espetáculo emocionante.