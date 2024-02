Roubos no centro de São Paulo caem 25% em janeiro

A cidade de São Paulo registrou queda de 25% nos roubos na região central, passando de 2,4 mil ocorrências, em janeiro de 2023, para 1,8 mil no mesmo mês deste ano, conforme o balanço da Secretaria de Segurança de São Paulo (SSP). Os furtos também diminuíram em pouco mais de 20% — enquanto no primeiro mês do ano passado foram 5,8 mil casos, no mesmo período de 2024 caiu para 4,6 mil.

Ocorrências de estupros (3%) e homicídios dolosos (7%) também recuaram no período analisado.

Essa queda na criminalidade no centro da capital paulista reflete as ações desencadeadas pela atual gestão para tornar a região um ambiente mais seguro. “Desde o ano passado, a gente vem realizando um grande trabalho na região central de São Paulo. Colocamos mais policiais, intensificamos as investigações e estamos combatendo os roubos e o tráfico de drogas, com a prisão de quadrilhas e de lideranças criminosas. Vamos devolver o centro à população. O crime não vai ter espaço nesta cidade”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

“O objetivo é sempre trabalhar para que haja o menor número de crimes, então estávamos em uma situação grave e melhoramos isso. O ideal, no melhor dos mundos, é que cheguemos ao desaparecimento total de crimes. É uma meta muito difícil, mas que tentamos constantemente alcançar”, afirmou o delegado Jair Ortiz, da 1° Seccional de Polícia, responsável pelas ações no centro.

A razão para esses resultados é a maior produtividade policial. O número de prisões na região do centro passou de 277, em janeiro do ano passado, para 521 neste ano, representando um aumento de 88% de infratores detidos.

Além disso, 11 quilos de drogas foram apreendidas no primeiro mês de 2023. Já no mesmo período deste ano, a quantidade saltou para 208 quilos, sendo que do total, 158 quilos eram de cocaína.

Para a tenente-coronel Rosemeire Vitonto dos Santos, comandante do 7° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), que atua diretamente na região central, essa diminuição é um grande sucesso porque mostra o resultado da ação integrada das forças de segurança e demais órgãos governamentais, “visando o mesmo objetivo de maior sensação e percepção de segurança da população que vive, transita trabalha ou visita a área central”, completou.

“A delegacia Seccional criou ações específicas em relação a furtos, roubos e tráfico, exemplo disso é a Operação Speed Bike, com o objetivo de prender quadrilhas que furtam celulares usando a bicicleta. Uma das características dessas operações é que qualificamos o crime desses suspeitos não mais apenas como furto, mas como associação criminosa, o que permite que eles fiquem presos. Isso serve não só para tirar o indivíduo da rua, mas também para alertar os outros de que crimes assim realmente prendem”, enfatizou o delegado Ortiz.