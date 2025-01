Roubos e furtos na Baixada Santista caem 35% durante as festas de fim de ano

O planejamento operacional das forças de segurança para as festas de fim de ano conseguiu reduzir em 35% o número de roubos e furtos nos nove municípios que compõem a região da Baixada Santista, no litoral de São Paulo.

Foram 1.043 boletins de ocorrência de roubos e furtos registrados entre 21 de dezembro e 3 de janeiro. No ano anterior, foram 1.622 casos. Os dados são da Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Na semana do Natal, entre os dias 21 e 27 de dezembro, houve o registro de 146 roubos na Baixada Santista. No mesmo período em 2023, foram 181 casos, o que representa uma redução de 19%. Em relação aos furtos, a quantidade passou de 445 para 364 – queda de 18%.

Entre os dias 28 de dezembro e 3 de janeiro, durante o período de Réveillon, os roubos tiveram uma queda expressiva. De acordo com os dados, houve 168 ocorrências no período, 55% a menos que a quantidade de crimes registrados na mesma semana do ano anterior, quando foram 372 ocorrências. Os furtos reduziram 42% — passando de 624 para 365 casos.

Reforço no efetivo e melhor distribuição

Os números representam o esforço da administração paulista em aumentar a segurança da população que escolhe passar as festas de final de ano nas cidades do litoral paulista. Nesse período de férias, houve o reforço no patrulhamento ostensivo com o incremento de 2,3 mil policiais. Os agentes permanecerão na região até o dia 7 de fevereiro.

Para o comandante do Comando de Policiamento do Interior 6, coronel Rogério Nery, responsável pela região da Baixada Santista, o planejamento estratégico definido por cada área foi fundamental para a redução dos índices.

“Todos os comandantes analisaram as ocorrências de 2023 e viram o que poderia ser melhorado para o ano seguinte. Eles conseguiram distribuir o efetivo policial de forma mais eficaz, proporcionando uma sensação de segurança muito maior para a população”, disse o coronel. Ainda conforme ele, o efetivo foi melhor instruído e preparado com o objetivo de reduzir os crimes patrimoniais durante o período.

Ao longo do ano, também houve ampliação de unidades policiais e prisões de importantes lideranças de facções criminosas atuantes na região, o que ajudou a reduzir o índice de criminalidade nos municípios.

A Baixada Santista é composta pelos municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.

Trabalho de inteligência, de investigação e repressão às quadrilhas de furtos e roubos

A Polícia Civil destacou que a atuação antecipada das delegacias especializadas com a identificação de lideranças criminosas e ações desencadeadas contra quadrilhas de furtos e roubos colaboraram para a queda dos índices criminais no período.

“Foi realizado um trabalho de inteligência, de investigação e repressão às quadrilhas de furtos e roubos de celular, por exemplo. Também empenhamos equipes para evitar a receptação de aparelhos para posterior compra e venda de peças, desestimulando o crime”, explicou o delegado Edy Wilian Tedros, coordenador da Unidade de Inteligência Policial do Deinter 6.

O trabalho integrado das forças policiais ajudou a evitar mais de 500 roubos e furtos no Natal e Ano Novo de 2024. “Conseguimos também ampliar a vigilância de pontos considerados críticos por sistema de câmeras, especialmente nas áreas turísticas, onde há a maior concentração de pessoas”, lembrou.