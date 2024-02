Roubos e furtos de celulares em SP: veja lista de locais com mais ocorrências

Ao longo do ano de 2023, o Estado de São Paulo registrou 160.038 casos de furto (art. 155) e 141.313 casos de roubo (art. 157) de aparelhos celulares, totalizando 301.351 ocorrências durante o período. Apesar da grandeza dos números, o total de registros é 10% menor do que o registrado em 2022.

Os números figuram em levantamento realizado pelo Departamento de Economia do Crime da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) realizado a partir da compilação de boletins de ocorrência registrados pela Secretaria de Segurança Púbica (SSO-SP).

Apesar da boa notícia, o estudo da FECAP revela que o mês de fevereiro de 2023 teve 14% a mais em comparação com fevereiro de 2022: um total de 26.259 ocorrências, divididas entre 14.090 furtos e 12.169 roubos.

Segundo o professor pesquisador responsável pelo levantamento, Erivaldo Vieira, o pico de ocorrências no mês de fevereiro pode estar diretamente relacionado com o Carnaval.

“As festas do período costumam atrair grandes multidões e propiciar um ambiente onde furtos e roubos podem ocorrer com mais frequência. As aglomerações e a atmosfera de festa podem facilitar a ação de criminosos, o que explica o aumento nas ocorrências durante este período”, afirma Vieira.

Os meses subsequentes a março de 2023 registraram tendência de diminuição mais acentuada nas ocorrências, o que segundo o professor, pode ser atribuída a várias razões, incluindo esforços de prevenção de crimes, melhorias na segurança pública, ou mudanças sazonais no comportamento social e padrões de atividade.

TOTAL DE OCORRÊNCIAS NO ESTADO EM 2023

Roubos e furtos SP – 2023 Mês Furto Roubo Total Geral Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior jan 12711 13096 25807 3% fev 14090 12169 26259 14% mar 13940 13138 27078 -8% abr 12128 11357 23485 -14% mai 13531 11980 25511 -12% jun 13868 11318 25186 -15% jul 12747 11404 24151 -9% ago 13304 11568 24872 -14% set 13947 11248 25195 -8% out 13571 11777 25348 -17% nov 13421 11227 24648 -15% dez 12780 11031 23811 -17% Total Geral 160038 141313 301351 -10%

QUANDO OCORREM OS CRIMES?

Com relação ao período do dia em que as ocorrências ocorreram, 32% foram à noite, (menor visibilidade e vigilância, tornando-se um período propenso para tais crimes), 25% de madrugada (período em que há menos pessoas nas ruas, aliado a menor vigilância), 27% à tarde (mesmo em horários de maior movimentação, os roubos e furtos ainda são frequentes), 15% pela manhã (mostrando que o risco de ocorrências é distribuído ao longo de todo o dia) e 1% das ocorrências foi categorizada nos boletins de ocorrência como “em hora incerta”, o que sugere casos em que o momento exato do crime não foi determinado ou informado.

“Contudo, como muitas das ocorrências não têm especificadas os dados de período do dia, não podemos determinar com precisão o perfil completo do risco ao longo do dia. É importante para as autoridades policiais e para a população estarem ciente da importância do correto registro da ocorrência para uma interpretação mais precisa dos dados e para a formulação de estratégias de prevenção de crimes”, diz o professor.

LOCAIS COM MAIS ROUBOS E FURTOS

A maioria dos furtos e roubos de celulares ocorre em vias públicas, totalizando mais de 146 mil casos. Terminais e estações de transporte vêm em segundo, com cerca de 13,5 mil ocorrências, indicando um risco elevado nesses locais de grande fluxo de pessoas. Residências, embora menos frequentes, também são visadas, com mais de 1,6 mil casos.

Comércios, estacionamentos e restaurantes registram números menores, mas ainda significativos, refletindo a oportunidade que esses ambientes oferecem para os criminosos. Locais de lazer e shopping centers apresentam os menores índices, sugerindo que, apesar da presença de segurança, ainda ocorrem delitos. Em geral, locais com grande circulação de pessoas são os mais afetados.

TOP 10 Locais de Ocorrência Furto Roubo Total Geral Via Pública 69456 77106 146562 Terminal/Estação 11419 2102 13521 Residência 909 725 1634 Comércio e Serviços 591 434 1025 Estacionamento/Garagem 457 526 983 Restaurante e Afins 438 180 618 Rodovia/Estrada 384 186 570 Lazer e Recreação 409 99 508 Condomínio Comercial 246 100 346 Shopping Center 294 50 344

CIDADES COM MAIS OCORRÊNCIAS

O estudo da FECAP aponta para uma redução de 11% no total geral de ocorrências de roubo e furto de celulares nas dez cidades com os maiores registros. A tendência de redução é consistente em quase todas as cidades, o que pode refletir estratégias eficazes de prevenção de crimes ou melhorias na resposta policial.

São Paulo, capital, lidera a lista em termos de ocorrências com 180.813 casos, número alto, mesmo tendo registrado uma queda de 10% nos crimes. Campinas e São Bernardo do Campo destacam-se como as cidades com as maiores reduções percentuais (-18% cada); enquanto Ribeirão Preto apresentou a menor redução (-6%) nos casos.

TOP 10 CIDADES 2023 Furto Roubo Total Geral Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior S.PAULO 97577 83236 180813 -10% CAMPINAS 3666 3323 6989 -18% GUARULHOS 2968 3704 6672 -12% S.ANDRE 2108 4188 6296 -16% S.BERNARDO DO CAMPO 1832 3734 5566 -18% OSASCO 2120 2940 5060 -10% DIADEMA 861 3064 3925 -14% RIBEIRAO PRETO 1965 1265 3230 -6% PRAIA GRANDE 1271 1327 2598 -17% MAUA 791 1666 2457 Total Geral 115159 108447 223606 -11%

BAIRROS DA CAPITAL COM MAIS OCORRÊNCIAS

Na capital paulista, os bairros centrais e os bairros considerados mais nobres lideram em número de ocorrências, enquanto os bairros mais periféricos, apesar de sua grande população, registram números menores.

“A concentração de ocorrências em bairros centrais e nobres pode ser explicada por diversos fatores, como a presença de áreas turísticas, grande fluxo de pessoas, atividades noturnas e a presença de smartphones de alto valor nesses locais. Enquanto isso, os bairros periféricos, apesar de terem grandes populações, parecem ter menos incidências, o que pode estar relacionado a um menor fluxo de pessoas com celulares de alto valor nas vias públicas ou diferentes níveis de vigilância e segurança”, complementa o professor da FECAP.

República (6.028 casos) e Bela Vista (5.420 casos), bairros centrais, mostram um alto número de roubos e furtos, o que pode ser atribuído à alta densidade populacional e à grande circulação de pessoas. Pinheiros (5.154 casos) e Itaim Bibi (3.543), conhecidos por serem bairros nobres e com intensa atividade comercial, também apresentam números elevados.

Outros bairros centrais e de alto padrão, como Jardim Paulista (3137 casos), Vila Mariana (2990 casos) e Consolação (este aparece duas vezes na tabela, possivelmente devido a duplicidade do nome nos registros dos boletins de ocorrência, somando 4.584 casos), mostram números significativos, reforçando a tendência de que áreas com maior poder aquisitivo e concentração de atividades comerciais são mais visadas.

O Capão Redondo, um bairro da periferia, destaca-se pelo alto número de roubos (2.388 casos), mas um número menor de furtos (557 casos), o que pode indicar uma dinâmica de crime diferente das áreas centrais. Campo Limpo (2.068 casos) e Grajaú (1.984 casos), também na periferia, apresentam um total de ocorrências menores em comparação com os bairros centrais e nobres, apesar de sua população densa. Isso pode refletir uma menor concentração de alvos potenciais, como turistas e áreas de alto comércio, que são mais comuns no centro e bairros nobres.

TOP 20 BAIRROS CAPITAL Furto Roubo Total Geral REPÚBLICA 3566 2462 6028 BELA VISTA 4142 1278 5420 PINHEIROS 3376 1778 5154 BARRA FUNDA 2807 863 3670 ITAIM BIBI 1883 1660 3543 SÉ 2397 1145 3542 LIBERDADE 2724 740 3464 CONSOLACAO 2330 917 3247 JARDIM PAULISTA 2161 976 3137 SANTO AMARO 1800 1328 3128 VILA MARIANA 1752 1238 2990 SANTANA 2002 967 2969 CAPAO REDONDO 557 2388 2945 BOM RETIRO 1824 618 2442 CIDADE DUTRA 1597 816 2413 CONSOLAÇÃO 1667 670 2337 IPIRANGA 1211 1015 2226 BRAS 1644 427 2071 CAMPO LIMPO 459 1609 2068 GRAJAU 742 1242 1984 Total Geral 40641 24137 64778

VIAS DA CAPITAL COM MAIS OCORRÊNCIAS

A Avenida Paulista lidera com um total de 3.362 ocorrências, sendo 2.825 furtos e 537 roubos. Sua importância como centro financeiro e cultural, com grande fluxo de pedestres e turistas, faz dela um local com alta incidência de crimes contra o patrimônio.

Vias da região da Paulista também aparecem no topo da lista, com a Consolação e Augusta, trechos com alta circulação de pessoas e atividades comerciais, figurando como focos de ocorrências de furto e roubo de celulares.

As avenidas Mário de Andrade e do Estado, juntamente com a Avenida Cruzeiro do Sul, também apresentam números relevantes, com mais de mil ocorrências cada uma, refletindo a atividade econômica e a densidade populacional dessas regiões.

TOP 10 LOUGRADOUROS Furto Roubo Total Geral AVENIDA PAULISTA 2825 537 3362 VEDAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DOS DADOS RELATIVOS 1808 1538 3346 RUA AUGUSTA 1573 522 2095 AVENIDA MÁRIO DE ANDRADE 1263 223 1486 AVENIDA DO ESTADO 1166 272 1438 AVENIDA CRUZEIRO DO SUL 838 457 1295 AVENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA 1125 131 1256 AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 914 190 1104 AVENIDA RIO BRANCO 754 271 1025 RUA DA CONSOLAÇÃO 732 281 1013 Total Geral

ROUBOS NO TRANSPORTE PÚBLICO DA CAPITAL

O levantamento da FECAP constatou 14.384 ocorrências no transporte público da capital paulista, enfatizando a importância de focar em segurança no transporte como uma questão de prioridade para as políticas públicas.

Roubo Transporte Metro e Trem Interior de Coletivo Total Geral 2023 12694 1690 14384 jan 994 114 1108 fev 1107 119 1226 mar 1291 166 1457 abr 921 143 1064 mai 1038 171 1209 jun 1088 158 1246 jul 1165 148 1313 ago 1118 141 1259 set 967 141 1108 out 834 147 981 nov 1227 129 1356 dez 944 113 1057 Total Geral 12694 1690 14384

Segundo o pesquisador, esses ambientes, com seu grande fluxo de passageiros e estações frequentemente lotadas, são locais visados pelos criminosos. A natureza fechada dos ônibus, somada à ausência de policiamento, cria um ambiente propício para a ação dos criminosos. Os horários de maior circulação, especialmente durante os picos matinais e noturnos, são particularmente vulneráveis.