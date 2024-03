Roubos de veículos têm o menor índice para fevereiro na cidade de SP

A cidade de São Paulo registrou queda em quase todas as modalidades de roubo durante o mês de fevereiro. Entre elas, destaca-se a queda significativa no roubo de veículos, com 980 ocorrências, marcando uma diminuição de 14,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. O índice representa o menor patamar já registrado para o período desde o início da série histórica, em 2001.

Os roubos em geral, que incluem de carga e a bancos, reduziram 9,8%, de 11.141 para 10.045.

Já os furtos em geral tiveram um leve aumento de 1,6% no comparativo, de 19.882 para 20.205. Os furtos de veículos apresentaram alta no mês passado, chegando a 3.322 ocorrências (9,9%).

Ainda conforme o balanço da Secretaria da Segurança Pública, os homicídios dolosos registrados na capital paulista passaram de 29 para 40 casos.

Estupros caem na cidade de São Paulo

Os estupros, que incluem os casos de vulneráveis, tiveram uma queda de 16,3% em fevereiro na capital do estado. Foram 43 crimes a menos, na comparação com o mesmo período de 2023, chegando a 220 ocorrências.

Apreensão de armas ilegais cresce 35%

A polícia retirou de circulação das ruas de São Paulo 297 armas de fogo ilegais, uma alta de 35,6%, na comparação com igual mês do ano passado. Além disso, houve a apreensão de pouco mais de 2 toneladas de drogas. No período, foram 3.375 infratores presos e apreendidos.

A atuação das forças de segurança também ajudou a recuperar 1.634 veículos, um salto de 35,4% na comparação com fevereiro de 2023.