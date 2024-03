Roubos de veículos caem 43% em Santo André no primeiro bimestre

Dados divulgados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública mostram que os roubos de veículos em Santo André caíram 43% no primeiro bimestre de 2024, comparado ao mesmo período de 2023.

Nos dois primeiros meses do ano passado, foram registrados 286 roubos de veículos na cidade. Já no primeiro bimestre deste ano, foram 162 ocorrências do tipo.

Outro indicador que apresentou queda foi o total geral de roubos, que engloba várias ocorrências. De janeiro a fevereiro de 2023, 1.075 casos foram registrados por meio dos boletins de ocorrência. Em 2024 esse número caiu para 942, uma redução de 12%.

“Todo o investimento que realizamos em tecnologia e na nossa Guarda Civil Municipal, aliado às operações integradas com forças policiais, são ferramentas importantes que geram resultados positivos. Nosso foco sempre será uma Santo André mais segura”, destaca o prefeito Paulo Serra.

As quedas nos índices criminais refletem os investimentos feitos no combate ao crime em Santo André, como a criação da Muralha Eletrônica de Segurança, que realiza a leitura de placas de veículos que cruzam o município.

A Muralha Eletrônica de Segurança permite o compartilhamento de dados coletados por meio da leitura das placas dos veículos para identificar, por exemplo, carros que sejam produto de roubo ou furto, caminhões que façam descarte irregular, além de vans, motos e ônibus que também tenham alguma queixa registrada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo).

O sistema registra e arquiva, inclusive, todas as passagens que os veículos fizeram no município, sendo um importante banco de dados que pode ser utilizado em trabalhos investigativos para elucidação de ocorrências.

Além disso, Santo André tem à disposição 3 mil câmeras interligadas no COI (Centro de Operações Integradas), que monitoram ruas, avenidas, centros comerciais e também equipamentos públicos municipais.