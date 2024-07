Roubos de veículos caem 18% em SP no primeiro semestre

Os crimes de roubos e furtos de veículos caíram em todo o estado de São Paulo nos seis meses deste ano. O trabalho de inteligência da Polícia Civil aliado ao patrulhamento ostensivo da Polícia Militar evitaram que mais de 5 mil carros, motos ou caminhões fossem levados em ações criminosas.

No primeiro semestre, os roubos de veículos em todo o estado recuaram 18,8%, com o registro de 15.066 casos. Os furtos, da mesma modalidade criminosa, chegaram a 45.471 registros no acumulado dos seis meses — recuo de 3,6%.

Em outras regiões também houve queda na subtração de veículos. Nas cidades do interior paulista, a redução de roubos de veículos chegou a 28,5% no período. De janeiro a junho, foram 3.612 ocorrências. Os furtos também caíram. A diminuição nos delitos foi de 8,2%, fechando o semestre com 13.493 boletins de ocorrência.

Na capital paulista, o semestre fechou com 6.093 roubos de veículos, 18,3% a menos que igual período do ano passado. Junho terminou com a sexta queda consecutiva nesses delitos. Os furtos de carros, motos ou caminhões tiveram uma variação de 1,9%, com 20.652 registros no semestre.

As cidades da Grande São Paulo também viram os registros caírem no semestre. De janeiro a junho, foram 5.361 roubos de veículos, decréscimo de 11,4% em comparação aos seis meses iniciais de 2023. Os furtos reduziram 7,4%, com 11.326 registros.

As quedas nos indicadores criminais refletem as ações integradas das Polícias Civil e Militar em todo o estado de São Paulo. “Isso é um trabalho planejado e estratégico, com base em inteligência policial que estamos desempenhando desde o início da nossa gestão”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Além da redução dos índices criminais, a atuação das forças de segurança possibilitou recuperar 27.789 veículos em todo o território paulista. A quantidade é 20,5% superior à dos carros, motos e caminhões recuperados no primeiro semestre do ano passado.

