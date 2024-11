Roubos caem 62,5% na região central da capital em dois anos

Nos últimos dois anos, a região central de São Paulo tem registrado uma notável redução nos índices de criminalidade, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública do estado. Um levantamento recente indica que o número de roubos caiu 62,4% em comparação ao mesmo período anterior. Entre os dias 2 de setembro e 6 de outubro deste ano, foram contabilizados 276 casos nas áreas atendidas pelo 3º e 77º Distritos Policiais, enquanto em 2022 esse número alcançava 736 ocorrências, evidenciando uma diminuição significativa de quase 40%.

Os furtos também seguiram essa tendência de queda, com uma redução de 28% nos registros. No intervalo de setembro a outubro do ano passado, foram reportados 1.234 furtos, enquanto neste ano o número caiu para 887.

Essa melhoria nos índices criminais é atribuída a uma combinação de estratégias adotadas pelas Polícias Militar e Civil de São Paulo. Além do policiamento ostensivo regular, operações especiais têm sido realizadas regularmente para combater o tráfico de drogas e outras atividades ilícitas na região. Um exemplo dessas iniciativas é a Operação Resgate Requalificação, que em setembro identificou 115 indivíduos com pendências judiciais nas cenas abertas de uso.

Durante essas operações, os infratores são identificados e, caso estejam descumprindo normas judiciais, encaminhados para delegacias onde as medidas cabíveis são formalizadas. O vice-governador Felício Ramuth destaca que essas ações já têm impacto positivo visível para frequentadores do centro paulistano. “Realizamos reuniões quinzenais com representantes locais e todos concordam que houve uma melhora na segurança”, afirma Ramuth.

No âmbito das medidas estruturais, a Secretaria da Segurança Pública ampliou sua presença no centro com a inauguração de duas companhias da Polícia Militar. A sede da Força Tática do 7º BPM/M foi aberta na rua Vitória este ano, oferecendo atendimento ininterrupto à comunidade. No ano anterior, a segunda companhia do mesmo batalhão iniciou suas atividades na rua Dom José de Barros, reforçando o policiamento local com mais de dois mil agentes atualmente ativos na região.

Essas ações integram um esforço maior do governo estadual no enfrentamento dos desafios impostos pela cracolândia. O programa estadual de Políticas sobre Drogas e Transformação das Cenas Abertas de Uso, delineado no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, busca não apenas aprimorar a segurança pública mas também promover iniciativas multissetoriais voltadas à saúde e ao desenvolvimento social, focando especialmente no acolhimento e tratamento de dependentes químicos.